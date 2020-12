Lesión de Raúl Jiménez podría llevarlo al retiro

Raúl Jiménez protagonizó una de las escenas más impactantes del fin de semana tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza al chocar con el defensor del Arsenal, David Luiz. El mexicano fue atendido por el cuerpo médico del Wolverhampton para ser trasladado de inmediato al hospital.

El canterano del América tuvo que ser operado al tener una fractura de cráneo. Los Wolves emitieron un comunicado en que informan que Jiménez está evolucionando después de la cirugía, aunque no se dieron mayores detalles sobre el estado de salud del atacante.

La lesión de Raúl Alonso Jiménez es similar a la que otros futbolistas han sufrido y que desafortunadamente se han visto obligados a terminar su carrera.

En el futbol mexicano se presentó un caso muy particular. Fue en el Clausura 2017, durante la Copa MX, donde el defensa de los Xolos de Tijuana Yasser Corona.

El mexicano trató de rechazar un centro, saltó para cabecear y en un choque con Eduardo Juárez sufrió un golpe en la nuca. Tras el partido fue intervenido quirúrgicamente donde se le presentó una fractura en la sexta cervical.

Otros futbolistas que no se despidieron de su carrera después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza, se vieron obligados a utilizar una protección especial para evitar cualquier riesgo. Como el caso del portero Petr Cech, quien en 2006 en un partido ante el Reading recibió un fuerte golpe en la cabeza y a partir de ese momento utilizó un casco.