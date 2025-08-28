Lewis Hamilton busca redescubrir la alegría de conducir en Ferrari

ZANDVOORT, Países Bajos (AP) — Lewis Hamilton quiere redescubrir la alegría de conducir un coche de Fórmula Uno en medio de una difícil primera temporada con Ferrari.

Hamilton se sintió frustrado en el último gran premio en Hungría, calificando su rendimiento en la clasificación como "absolutamente inútil" y cuestionando si el equipo italiano podría necesitar un piloto diferente.

Hamilton habló el jueves previo al Gran Premio de los Países Bajos y expresó que el descanso de mitad de temporada de la F1 fue un "reinicio" y sabe qué quiere mejorar en las últimas diez carreras de 2025.

"Voy a trabajar. Voy a trabajar duro, mantener la cabeza baja, intentar cambiar algunas cosas en nuestro enfoque y (nosotros) empezar a disfrutar", manifestó Hamilton.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ha habido tanta presión en esta primera mitad de la temporada, no ha sido la más placentera. Así que solo estoy recordando que amamos lo que hacemos. Todos estamos en esto juntos y estoy tratando de divertirme un poco."

Hamilton ganó una carrera sprint en China en marzo, pero no ha subido al podio en un gran premio para Ferrari, ya que él y el equipo han luchado con problemas en la configuración del coche. La incapacidad de Ferrari para desafiar consistentemente a McLaren por el título ha intensificado el escrutinio sobre Hamilton y el equipo.

A medida que los equipos gradualmente cambian su enfoque hacia los grandes cambios de regulación que llegarán en 2026, Hamilton cree que es el momento de volver a lo emocionante y básico de ser un piloto de F1 para Ferrari.

"A menudo puede haber tanto ruido que puedes perder de vista lo que es realmente, realmente importante", señaló. "Realmente quiero enfocarme en volver a ese disfrute. Me uní al equipo con el que siempre soñé conducir y ha habido tanto ruido alrededor que nos ha nublado para disfrutarlo."

George Russell de Mercedes, señaló la victoria en la sprint de su excompañero Hamilton como evidencia de que el siete veces campeón del mundo "claramente todavía lo tiene" y que sus comentarios en la última carrera eran infundados.

"(Hamilton está) hablando tonterías cuando dice algo así porque es el mejor piloto de todos los tiempos", afirmó el jueves Russell.

"Creo que una situación como esa, cuando sales de la pista y estás frente a los medios en diez minutos, tienes todas estas emociones. Cuando tienes un mal día, así es como te sientes. Cuando tienes un buen día, todo cambia. Sigue siendo un piloto excepcional."