Leyenda del automovilismo pide ayuda para combatir su cáncer

México.- El mítico piloto de carreras Vic Elford necesita ayuda para tratar su cáncer de próstata, es por eso que sus amigos Brian Redman y Marshall Pruett lanzaron una campaña en el sitio GoFundMe para reunir fondos con los que el conductor pueda tratar su enfermedad. Elford actualmente tiene 85 años y vive en Florida. La enfermedad volvió a atacar el cuerpo del ex conductor y ahora sufre problemas de movilidad, debido a que se rompió una pierna recientemente.

Vic se convirtió en una leyenda del automovilismo por su adaptabilidad y velocidad. No hubo una serie de carreras en la década de los 60 y 70 donde Elford, apodado "Quick Vic", no compitiera. El ex piloto participó en competencias de Fórmula 1, Can-Am, Trans-Am, NASCAR y Le Mans. Sin embargo, Elford dejó huella en la temporada de 1968, cuando ganó la mítica Targa Florio, así como las 24 horas de Daytona y el Rally de Montecarlo, mientras que también selló su primera participación en una carrera de Fórmula 1, en la que terminó en el cuarto lugar. También, el piloto ahora retirado le habría dado a Porsche su primera victoria general en Le Mans 1969, pero una falla mecánica se lo impidió. Elford y su copiloto David Stern fueron los principales protagonistas en el desarrollo de los ritmos en los rallies hasta lo que son hoy en día. Incluso, fue contratado por Steve McQueen para grabar algunas tomas de conducción a alta velocidad para la película "Le Mans", estrenada en 1971.

Actualmente, Elford no puede viajar a carreras clásicas dada su condición física. La necesidad de ayuda para la movilidad, además de las crecientes cuentas médicas están empeorando el problema del ex piloto. Con una meta de 150 mil dólares, la petición en la página de GoFundMe ha alcanzado los 66 mil 411 dólares hasta el momento. Tres días después de ser publicada, la recaudación de fondos ya casi lleva la mitad de lo establecido, pues 399 donantes han aportado hasta ahora, y hasido compartida 586 veces.