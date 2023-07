Leyendas de la lucha libre reciben reconocimiento en el Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL). - La lucha libre mexicana está por cumplir 90 años, a lo largo de este tiempo se ha consagrado como el deporte-espectáculo que más identifica al país, para que esto se lograra fue gracias al trabajo en el ring que brindaron luchadores como Mil Máscaras, Canek, Irma González, Norma González y El Fantasma, mismos que fueron galardonados en el Senado de la República.

"Es bonito que hagan este tipo de reconocimientos en vida, estos momentos son algo que no te imaginas, (la piel) se enchina de tanta emoción por contar con tantas leyendas, además es uno de los deportes que forman parte de nuestra cultura", expresó El Fantasma, presidente de la Comisión de lucha libre en la CDMX.

El pleno del Senado se transformó por unos momentos en un auténtico salón de la fama del pancracio nacional por la realización del 'Reconocimiento a leyendas y nuevas promesas de la lucha libre mexicana' en el que también acudieron Dos Caras, Máscara Año Dos Mil, Fuerza Guerrera, El Satánico y Octagón, este último espera que con este acercamiento a las autoridades los gladiadores reciban beneficios en su profesión.

"El reconocimiento es el primer paso, porque el luchador necesita un seguro social, porque vivimos de nuestro cuerpo y necesitamos de un seguro de gastos médicos, que es lo más adecuado, pero ya empezamos y nos vamos a ir a la yugular (con los Senadores) es cuestión de platicar, nosotros estamos en la mejor disposición", expresó el 'Amo de los ocho ángulos'.

Al respecto, Solar piensa que es complicado "lo que faltaría más es estar más unidos para llegar a este tipo de cosas, hoy, para mí es importante estar con mis compañeros, me siento contento porque tenía años que no estaba con ellos".

Mientras que para Fuerza Guerrera el reconocimiento que recibió lo incentiva a seguir unos meses más en el cuadrilátero, "Es muy satisfactorio, (mi retiro) ya lo tenía pensado para el próximo año, pero mi personaje ha revivido, estamos viendo el principio de mi retiro".