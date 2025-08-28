Liam Lawson y Gabriel Bortoleto descontentos con regreso de Pérez y Bottas a la F1

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 28 (EL UNIVERSAL).- La noticia de la semana fue el anuncio de Cadillac que confirmó a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para 2026. Esta revelación sentó bien en el paddock de la Fórmula 1, pero Liam Lawson y Gabriel Bortoleto no vieron con buenos ojos esta decisión.

Han pasado unas cuantas horas desde la oficialización del regreso de "Checo" y Bottas a la F1, cosa que provocó gratas sensaciones en ambos pilotos que esperan con ansías el próximo año para arrancar una nueva temporada en la categoría reina.

El mexicano y el finlandés son dos veteranos más en la parrilla, algo que no aplauden Bortoleto y Lawson, quienes fueron directos a la hora de opinar que esos dos lugares podrían haber sido para un piloto novato.

Liam Lawson, quien se convirtió en una persona non grata para los seguidores de "Checo", fue el primero en pronunciarse respecto a este tema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Para mí, que soy un joven piloto, pienso que hay muchos jóvenes que merecen una oportunidad en Fórmula 1, están haciendo un gran trabajo en Fórmula 2 pero todavía no tienen una oportunidad."

"Se puede ver en los novatos que vienen ahora y no lo digo por mí, es por otros chicos que han hecho un extraordinario trabajo en el desarrollo de simuladores... Entiendo que la experiencia puede hacer la diferencia, pero hablo por la gente de mi edad", comentó el neozelandés.

Por su parte, el piloto brasileño también expresó su inconformidad por ver regresar a Pérez y Bottas. Bortoleto considera que ese lugar pudo haber sido para su compatriota Felipe Drugovich, volante que también estuvo en conversaciones para unirse.

"Cadillac es una gran empresa con sus propios objetivos. No me corresponde juzgar las decisiones de nadie, pero Felipe es un gran amigo mío y creo que merece una oportunidad en la F1. Esto no ha terminado; quizá la tenga. Todos los que ganan la F2 deberían tener una oportunidad, pero es una gran marca y, sin duda, tiene sus razones para tomar esa decisión".