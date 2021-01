Liga de Balompié se inventa Liguilla al quedarse con solo siete equipos

La llamada Liga de Balompié Mexicano (LBM), tratará de rescatar lo último que le queda de su intento de torneo, realizando una Liguilla con los siete equipos que le quedan, después que habían iniciado 17.

En un comunicado, indican que debido a la pandemia y porque varios estados del país se encuentran en semáforo rojo, han decidido pasar directamente a las finales, sin jugar segunda vuelta como estaba planeado.

Con siete equipos, su formato de competencia quedó armado de la siguiente forma. El líder del torneo regular, Furia Roja, clasificó a las semifinales directamente y esperará a los ganadores del "triangular", así lo nombraron, formado por los seis clubes restantes que jugarán a un juego de eliminación directa en casa de quién quedó mejor colocado en la tabla.

* Chapulineros vs. Morelos FC

* Jaguares vs. Atlético Veracruz

* Industriales vs. Neza FC

Las semifinales también se jugarán a un partido y la final será a ida y vuelta. Se espera que este intento de competencia termine el 31 de enero.