Liga femenina de voleibol en EEUU comenzará en 2021

Las jugadoras de voleibol en Estados Unidos contarán ahora con la oportunidad de jugar en una liga profesional en su propio país. Con ello, muchas podrán prolongar su carrera después de la universidad, sin emigrar al extranjero.

Asimismo, las deportistas podrán definir por sí mismas el rumbo de su liga.

La organización Athletes Unlimited, en sociedad con la federación estadounidense de voleibol, anunció el miércoles los planes para realizar una campaña de liga a lo largo de seis semanas, desde febrero de 2021, en una ciudad todavía no definida del sureste.

Los creadores de la liga indicaron que ésta no entrará en conflicto con los preparativos de la selección estadounidense para los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos para 2021.

"He sido una voleibolista profesional durante una década, y cada vez que queríamos ganarnos la vida jugando profesionalmente, teníamos que dejar el país para hacerlo. Así que con Athletes Unlimited, es muy especial no sólo el jugar una temporada más corta, sino jugar en casa por primera vez", dijo Foluke Akinradewo, estrella de la selección estadounidense, quien está comprometida ya para participar en la temporada y habló el miércoles por teléfono con The Associated Press.

"Se está dando poder a las deportistas. Tenemos una forma de determinar las reglas y una gran voz para mucha cosas. Es realmente lo opuesto a la vida que teníamos en el extranjero".

Algunas jugadoras, como Akinradewo, prevén todavía seguir participando en ligas extranjeras. Jordan Larson, su compañera en la selección olímpica, será parte de la nueva liga y juega profesionalmente en China, mientras que Akinradewo milita en Japón.

Molly McCage es otra jugadora que participará en la nueva liga. Las tres determinarán las 48 jugadoras invitadas, y definirán reglas para la liga, que incorporará un formato innovador, sin gerentes generales ni dueños de equipos.

Cuatro capitanas elegirán sus equipos en una semana. Un sistema de puntos durante esa semana de partidos definirá quiénes serán las capitanas para la siguiente fecha.

"Éste es un deporte que tiene un gran seguimiento en todo el mundo. Cerca de 1.000 personas juegan voleibol en el mundo. Hay grandes ligas profesionales en muchos países, tanto de mujeres como de hombres", dijo Jon Patricof, director general y cofundador de Athletes Unlimited. "Por esto, ser la primera liga femenina de voleibol bajo techo en Estados Unidos representa un momento tremendo para este deporte".

Athletes Unlimited ha lanzado también una liga profesional de softbol.