Definen días y horarios para cuartos de final del Clausura 2025

Luego de que se disputaran los tres duelos del Play-In, finalmente se ponen en marcha los cuartos de final del Clausura 2025 de la Liga MX.

Pachuca y Monterrey se convirtieron en los dos últimos invitados a la Liguilla del futbol mexicano, tras superar el nuevo formato del Repechaje.

De esta manera, los Tuzos se estarán enfrentando al América, por ubicarse en la séptima posición de la tabla general.

Mientras que los Rayados jugarán ante el superlíder general, el Toluca, al haber entrado como el octavo clasificado.

Cabe recordar que las otras dos eliminatorias ya estaban definidas: Cruz Azul vs León y Tigres vs Necaxa.

Luego de dos semanas, desde que concluyó la fase regular del Clausura 2025, los cuartos de final comenzarán esta semana.

Este lunes 5 de mayo, la Liga MX se encargó de revelar los días y los horarios de cada uno de los partidos de ida y vuelta.

A través de un comunicado, definió cuando y a qué hora se diputarán las eliminatorias que definirán a los semifinalistas del actual torneo.

Todo está listo para que Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, Necaxa, León, Pachuca y Monterrey se disputen el trofeo del futbol mexicano.

Confirmados días y horarios para los cuartos de final del Clausura 2025 de la Liga MX

IDA

Monterrey vs Toluca

Fecha: Miércoles 7 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: BBVA

Pachuca vs América

Fecha: Miércoles 7 de mayo

Hora: 21:10

Estadio: Hidalgo

Necaxa vs Tigres

Fecha: Jueves 8 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

León vs Cruz Azul

Fecha: Jueves 8 de mayo

Hora: 21:10

Estadio: León

Monterrey vs Toluca

Fecha: Sábado 10 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Nemesio Diez

América vs Pachuca

Fecha: Sábado 10 de mayo

Hora: 21:10

Estadio: Ciudad de los Deportes

Cruz Azul vs León

Fecha: Domingo 11 de mayo

Hora: 19:0

Estadio: Olímpico Universitario

Tigres vs Necaxa

Fecha: Domingo 11 de mayo

Hora: 21:10

Estadio: Universitario