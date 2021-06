Liga MX anuncia nuevas medidas contra el Covid

La Liga MX dio a conocer un protocolo sanitario reforzado para prevenir los contagios de Covid-19 de cara al Apertura 2021. En estas medidas la Liga anunció que a partir de ahora programará las fechas en que los clubes deberán hacerse las pruebas de antígenos, once en todo el torneo, hasta la manera en que se deberán tratar los contagiados.

Las medidas se llevarán a cabo desde la pretemporada.

MEDIDAS

· Los equipos de todas las categorías realizarán 11 rondas de pruebas durante el Torneo Apertura 2021, bajo la calendarización y supervisión de la Liga.

· La estrategia, acordada con la Secretaría de Salud, contempla un ahorro del 24% en la inversión de los Clubes, respecto al torneo anterior.

· Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, llamó a los Clubes a no bajar la guardia ante la pandemia y agradeció su compromiso con cuidar la salud de todos sus

integrantes.

Ante el regreso de los equipos a los entrenamientos, la Liga MX integró y presentó a los Clubes de fútbol el Protocolo de Sanidad para controlar y erradicar los contagios por Covid-19 durante la pretemporada y el desarrollo del Torneo Apertura 2021 que iniciará en la segunda mitad del mes de julio en todas las categorías.

La estrategia contempla el incremento en las rondas de pruebas durante el certamen y un estricto control en el periodo de pretemporada de las distintas divisiones: Liga MX, Liga MX Femenil, Liga Expansión MX y las categorías Sub-20, Sub-18, Sub-16 y Sub- 14.

El nuevo método de control, además de ayudar a contener los contagios, también representará un ahorro en la gran inversión que han realizado los Clubes, proyectándose una reducción del 24.44% con base en lo que invirtieron las instituciones en el Torneo Guardianes 2021.

PRETEMPORADA

Los Clubes deberán aplicar una prueba PCR a todos sus afiliados en el regreso del periodo vacacional para comenzar su trabajo de pretemporada.

Además, para que la Liga otorgue su aval para partidos de preparación, los Clubes deberán realizar una prueba de antígeno en sus jugadores 72 horas antes de la realización de cada encuentro. La medida también aplica para los partidos internacionales y los resultados, positivos o negativos, deberán ser notificados a la Liga MX.

APERTURA 2021

Durante el desarrollo del Torneo Apertura 2021, la Liga calendarizará los días en que los Clubes de las distintas categorías deberán realizarse rondas de pruebas. Por obligatoriedad, los Clubes deberán aplicar en cada uno de sus integrantes 11 pruebas de antígeno durante la competencia y tendrán que registrar los resultados en el Sistema Integral de Información Deportiva (SIID). Esto representa un incremento de pruebas respecto al torneo anterior en que se realizaron nueve rondas.

Para la Fase Final también se tendrá también una estrategia de control y la calendarización de las pruebas se entregará oportunamente a los Clubes que clasifiquen a esta etapa de la competencia.

Es importante señalar que, adicionalmente, en el inicio del Torneo se deberá realizar una prueba de Anticuerpos IGG en los integrantes del Club, con la finalidad de saber qué jugadores resultan positivos a la presencia de anticuerpos, lo que les exentará de realizarse pruebas durante los siguientes tres meses. Al término de este periodo se deberá aplicar una prueba serológica de control.

La aplicación de las pruebas estará a cargo de los responsables del área médica de cada Club y será su labor realizar también el envío de información a la Liga MX a través de

formatos oficiales; cada una de las rondas de pruebas serán vigiladas de manera virtual por un Supervisor de la Liga MX.

ALTA MÉDICA

Ante la presencia de un caso positivo en algún jugador o integrante del cuerpo técnico, la persona deberá ser aislada y el alta médica se otorgará únicamente presentando una prueba PCR negativa o cumpliendo con 14 días de aislamiento.

En este aspecto, los casos especiales serán valorados por el Comité de Epidemiología de la Liga MX, que determinará lo conducente.

VACUNACIÓN

Finalmente, para el Torneo Apertura 2021, en el SIID se contemplará un módulo especial para las personas que ya han sido vacunadas y quienes quedarán exentas durante seis meses de la aplicación de todo tipo de pruebas. Es importante señalar que si una persona se encuentra vacunada y presenta síntomas deberá ser separada del plantel y se le aplicará una prueba PCR de control para descartar riesgos.