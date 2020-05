Liga MX cerca de unirse a los torneos cancelados en el mundo

Se acerca el adiós para el Clausura 2020. Las condiciones de salubridad en el país propiciadas por la pandemia del coronavirus, que afectan a la sociedad, la economía y claro al deporte, hacen muy complicado que el futbol regrese por lo menos en un corto lapso.

Pero esto no es exclusivo de México. Hay otras ligas en el mundo que han tomado la misma medida, en algunos sectores proclamando un campeón y en otros dejando el título desierto:

HOLANDA. La Eredivisie, la primera división de Holanda decidió terminar el torneo sin campeón con apenas 25 jornadas jugadas. El AZ Alkmaar y el Ajax de Ámsterdam compartían la punta con 56 puntos.

FRANCIA. El París Saint Germain fue declarado campeón de la Ligue 1 de Francia a diez fechas de su cancelación. El PSG le sacaba diez puntos de ventaja al segundo lugar, el Olympique de Marsella.

ARGENTINA. Argentina decidió dar por finalizada la Super Copa con apenas dos fechas de haber comenzado. El descenso fue cancelado, no así el ascenso. Los lugares para las Copas, Libertadores y Sudamericana, se definieron en base a los lugares ganados el torneo anterior.

ESCOCIA. El Celtic acaba de ser nombrado campeón del campeonato de Escocia 2019-2020. La Scottish Premiership estaba en la fecha 30 cuando se suspendió con una ventaja del Celtic de 13 puntos sobre el Rangers. Fue el noveno título consecutivo del club de Glasgow.

BÉLGICA. Bélgica fue de las primeras ligas que decidieron cancelar su competencia, debido a la fuerte presión del gobierno. De inmediato el Brujas fue proclamado campeón, aunque después se echó para atrás la decisión... Semanas después, refrendaron el título del Brujas.

EL SALVADOR. El Once Deportivo era el líder al terminar la fecha 11 del torneo de El Salvador. Las autoridades mandaron que se extremaran las medidas para combatir la pandemia y las de la federación decidieron dar por terminado el torneo proclamando al Once campeón, que tiene en sus filas a los mexicanos Edgar "Tepa" Solís y Marco Granados.

HONDURAS. La Liga de Futbol de Honduras decidió de un plumazo acabar su campeonato en la fecha diez, sin proclamar ningún campeón.