Liga MX confirma que multas por cociente sí se han pagado

A-AA+

Ante los rumores que se han suscitado, respecto a que los equipos que han quedado en los últimos tres lugares de la tabla de cocientes no han pagado sus multas correspondientes, la Liga MX ha aclarado mediante un comunicado, que las reglas se han cumplido a cabalidad.

Todos los equipos que han debido pagar su multa correspondiente, lo ha cumplido, si no lo hacía de esta manera, no podría haber iniciado su competencia en el siguiente torneo.

El comunicado de la Liga MX, dice lo siguiente: FRENTE A LAS VERSIONES QUE CIRCULAN EN REDES SOCIALES SOBRE LAS MULTAS, LA LIGA BBVA MX INFORMA:

"Las multas que se aplican a los tres últimos lugares de la Tabla de Cociente al final de cada temporada se cobran y se pagan en tiempo y forma por los clubes involucrados, tal y como lo establece el artículo 24 del Reglamento de Competencia y cuyo pago se acredita con las facturas de los pagos recibidos. Son recursos que se destinan a la estabilidad financiera de Liga Expansión.

Cabe recordar que ningún club puede participar en el siguiente torneo si tiene adeudos".

¿Qué clubes pagarán la multa? Al término de la temporada 2022-2023, los tres equipos que pagarán multas por quedar en los tres últimos lugares del cociente son los siguientes:

· Mazatlán, lugar 16 con 1.0000 de cociente, pagará 33 millones de pesos.

· Tijuana, lugar 17 con 0.9804 de cociente, pagará 47 millones de pesos.

· Querétaro, lugar 18 con 0.9314, pagará 80 millones de pesos.