"Liga MX debe aprender de la MLS", afirma "Chicharito" Hernández

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Javier "Chicharito" Hernández luce ilusionado con el inicio de la temporada de MLS 2021 y advierte que hará todo lo posible por estar en Playoffs con el LA Galaxy.

El atacante mexicano estaría dispuesto en cambiar los 17 goles que obtuvo la temporada anterior por pelear por el campeonato con el equipo angelino.

"La gente no me cree, pero el año pasado marqué 17 goles en 21 partidos y al final estaba en mi casa viendo los 'playoffs', no cambió nada. Lo más importante es el equipo, si marco seis goles y vamos a ganar trofeos, lo acepto. Mi mente está enfocada en el sueño del equipo, llegar a los playoffs y ganar la sexta estrella", indicó Hernández Balcázar.

Al preguntarle sobre el crecimiento de la MLS y la cantidad de futbolista que exportan en Estados Unidos, Javier Hernández no se olvidó de la Liga MX y dijo que ambas ligas se deben "copiar" para seguir creciendo.

"Es increíble el crecimiento que ha mostrado la MLS, más jugadores querrán venir aquí para poder emigrar. En mi país necesitan aprender de aquí y viceversa. Ningún equipo de la MLS ha ido al Mundial de Clubes... Cada país y cada liga en el mundo tienen sus cosas positivas y negativas", declaró el "Chicharito".

Sobre el momento que vive el goleador del La Galaxy, reveló su "fórmula" para seguir jugando a nivel profesional en una liga competitiva.

"Amo lo que hago. Lo que siento cuando vivo mi carrera sigo sintiendo el mismo amor de cuando era chico, pero es el amor al deporte y mi cuerpo todavía aguanta. Suena simple, pero cuesta trabajo llevarlo a cabo. Es difícil estar lejos de la gente que amo y estoy dando todo por esto que tiene fecha de caducidad", concluyó.