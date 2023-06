Liga MX: Fechas y horarios del inicio del Apertura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Ya falta menos para el arranque del torneo Apertura 2023. En medio de la participación de la Selección Mexicana en la Copa Oro, dará inicio el certamen de la Liga MX.

El próximo viernes 30 de junio comenzará el torneo con el duelo entre las Águilas del América y los Bravos de Juárez en el Estadio Azteca (19:00 horas); A las 21:00 horas, Pumas visitará a los Xolos de Tijuana y Pachuca hará lo propio con Mazatán FC.

El Apertura 2023 pinta para ser otro atípico torneo, ya que después de la Jornada 3, el torneo local se detendrá para que todos los clubes de la Liga MX disputen en Estados Unidos la Leagues Cup, competencia que mezclara equipos de la Major League Soccer (MLS) y del futbol mexicano.

La Jornada 1 continuará los días sábado, domingo y lunes con los siguientes enfrentamientos:

Sábado: Atlético de San Luis vs Rayados/ 17:00

Sábado: Tigres vs Puebla/ 19:00

Sábado: Atlas vs Cruz Azul/ 21:00

Domingo: Toluca vs Necaxa/ 12:00

Domingo: Santos vs Querétaro/ 19:05

Lunes: León vs Guadalajara/ 20:00