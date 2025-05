Rayadas derrotan a Tuzas en la ida de las semifinales

Desde el duelo de miradas, sus ojos únicamente reflejaban seguridad; su disparo comprobó la confianza con la que cobró su tiro desde el manchón de penalti.

Merel van Dongen se convirtió en la figura del duelo de ida de las semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, gracias a que marcó el solitario gol con el que el Monterrey derrotó (1-0) al Pachuca.

La defensa central neerlandesa fue la encargada abrir el marcador en el estadio BBVA, ya casi al finalizar la primera parte (45+6). No hay mejor manera para irse al descanso que con la ventaja.

La integrante de la Selección de los Países Bajos no desaprovechó la oportunidad de anotar y, con la educada zurda que la caracteriza, definió correctamente para superar a Esthefanny Barreras.

La portera mexicana fue engañada y dio un pase antes del disparo que provocó que ya no pudiera reaccionar a tiempo para evitar que el balón se fuera al fondo de sus redes.

La experimentada Merel van Dongen no se puso nerviosa, tomó poca distancia y consiguió la anotación que le da ligera ventaja a las Rayadas.

El primero de los dos juegos fue más que parejo. Tanto las locales como las visitantes eran conscientes de que todavía quedan 90 minutos por disputarse.

La posesión del balón fue para las actuales bicampeonas de la Liga MX Femenil, pero las Tuzas generaron más peligro en la portería rival; les faltó contundencia para evitar el descalabro.

El Monterrey sacó ventaja en la ida y se acerca peligrosamente a una nueva final, donde buscaría el histórico tricampeonato.

Sin embargo, el Pachuca todavía tienen esperanzas de igualar el marcador global y eliminar a las Rayadas para poder jugar la cuarta final de su historia.

Para la vuelta, las Tuzas contarán con dos grandes ventajas: el empate en el global las favorece por la posición en la tabla general (2°) y tendrán el apoyo del público en la Bella Airosa.

El próximo lunes, el estadio Hidalgo será una auténtica caldera. El boleto a la final del Clausura 2025 todavía está en juego, en los próximos 90 minutos se definirá al último de los invitados que lucharán por la gloria máxima en la Liga MX Femenil.