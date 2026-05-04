Liga MX Femenil define semifinalistas del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La final de la Liga MX Femenil está cada vez más cerca de comenzar y la expectativa es alta porque habrá

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Luego de los intensos, únicamente quedansobrevivientes que sueñan con conquistar el título del Clausura 2026.El, el, ely eltodavía están en competencia y pelearán por alcanzar la disputa por el trofeo, luego de eliminar al FC Juárez, al Cruz Azul, a las Chivas y a los Tigres.Lasal FC Juárez con un marcador global de 4-3. Realmente, sufrieron, pero en el juego de vuelta se quedaron con la victoria luego de empatar en la ida. Aunque, contaban con la ventaja de la posición en la tabla.Las Rayadas no tuvieron mayor complicación para eliminar a lay le pasaron por encima (). También resolvieron la eliminatoria en los segundos 90 minutos.Lassorprendieron a propios y extraños al imponerse a las actuales campeonas de la Liga MX Femenil, con un global de 4-2. No perdieron ninguno de los dos encuentros y provocaron que el trono quedara vacante.Mientras que lasle dieron la vuelta al global y vencieron (3-2) al Rebaño. Lograron clasificar a lade su historia y buscarán ganar el segundo título.Luego de que se disputaran los dos últimos partidos de loseste domingo, los cruces de la antesala de la final quedaron definidos.El, el, se enfrentará al, el sexto clasificado del Clausura 2026.Cabe resaltar que, en el duelo que sostuvieron en ladel torneo, las Águilas se quedaron con la victoria () en el estadio Ciudad de los Deportes.Mientras que el, el segundo mejor ubicado, medirá fuerzas con el, que finalizó en laCuando se enfrentaron, en la Jornada 14, las) a lasen el Hidalgo.las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX FemenilIDAvsFecha: POR CONFIRMARHora: POR CONFIRMAREstadio: Nemesio DiezvsFecha: POR CONFIRMARHora: POR CONFIRMAREstadio: HidalgoVUELTAvsFecha: POR CONFIRMARHora: POR CONFIRMAREstadio: BanortevsFecha: POR CONFIRMARHora: POR CONFIRMAREstadio: BBVA.