Los siete equipos que ya están eliminados del Apertura 2024

Sólo restan dos jornadas para que finalice la fase regular del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y ya hay siete equipos sin aspiraciones para este cierre de certamen.

Los conjuntos sin posibilidades de entrar a la Liguilla del futbol mexicano son: Puebla (14), Necaxa (13), Pachuca (13), Mazatlán FC (13), FC Juárez (13), Santos (10) y Querétaro (9).

Del 1 al lugar 11, ocho equipos ya tienen su lugar seguro en la siguiente ronda, aunque aún no se definen los seis puestos que tendrán su boleto directo a los cuartos de final. Cruz Azul (40) y Toluca (32) ya tienen su lugar seguro en la Fiesta Grande del Apertura 2024.

Los otros equipos que buscan en esta jornada doble acercarse a los puestos importantes son: Tigres (30), Rayados (28), Atlético de San Luis (26), Pumas (25), Tijuana (25), América (24), Chivas (22), Atlas (20) y León (17).

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 16?

El Puebla vs Rayados ya se jugó con meses de anticipación, por lo que sólo habrá ocho encuentros para esta jornada doble del Apertura 2024 de la Liga MX.

León vs Mazatlán/ Martes 5 de noviembre

Santos vs Chivas/ / Martes 5 de noviembre

Pumas vs Querétaro/ Martes 5 de noviembre

América vs Pachuca/ Miércoles 6 de noviembre

Tigres vs Toluca/ Miércoles 6 de noviembre

Necaxa vs Atlético de San Luis/ Miércoles 6 de noviembre

FC Juárez vs Xolos/ Miércoles 6 de noviembre

Atlas vs Cruz Azul/ Miércoles 6 de noviembre