Liga MX: Horario y canales para juegos de este miércoles

En el Estadio Corregidora, los "Gallos Blancos" de Querétaro y los "Tuzos" de Pachuca abrirán el telón para los partidos que, este miércoles, se disputarán como parte de la Jornada 4 del Clausura 2025.

De los cuatro compromisos que se jugarán, el más atractivo es el de los auriazules de Pumas contra los "Diablos Rojos" de Toluca. Particularmente, porque el Estadio Olímpico Universitario recibirá la visita de un viejo conocido: Antonio "Turco" Mohamed.

Ahora en el timón de los escarlatas, el "Turco" buscará salir del trago amargo que le dejó su reciente derrota ante Mazatlán. Sin embargo, lo hará ante una afición auriazul que todavía recuerda su repentina salida de Pumas.

A continuación, los horarios y canales de transmisión para ver cada uno de los duelos.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2025?

Miércoles, 29 de enero

- Querétaro vs Pachuca | 19:00 | Caliente TV.

Atlas vs Monterrey | 19:00 | TUDN, ViX Premium y Canal 5.

- FC Juárez vs Santos Laguna | 21:00 | Azteca 7.

- Pumas vs Toluca | 21:05 | TUDN, ViX Premium y Canal 5.

*Horarios en tiempo del centro de México.