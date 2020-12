Liga MX modifica calendario por el Mundial de Clubes

Después del título que logró Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf tras derrotar al LAFC y que le permitirá participar en el Mundial de Clubes Qatar 2021 durante el mes de febrero, el calendario del próximo torneo Guardianes 2021 de la Liga MX se verá afectado, porque hicieron algunos ajustes y reprogramaciones.

Jornada 4. Tigres vs. Necaxa

El partido se jugará el jueves 28 de enero a las 21:00 hrs. en el Estadio Universitario. Así que el partido Guadalajara vs FC Juárez se jugará el sábado 30 de enero a las 19:00 hrs. y el partido Cruz Azul vs. Querétaro se efectuará a las 21:00 hrs. del mismo día.

Jornada 5. FC Juárez vs. Tigres

El partido se disputará el miércoles 14 de abril a las 21:00 hrs. Por lo anterior, el juego entre Necaxa y Cruz Azul cambiará de horario, iniciando a las 21:30 hrs. del viernes 5 de febrero.

Jornada 6. Tigres vs. Cruz Azul

Ese partido estará sujeto a la calendarización de la Liga de Campeones de Concacaf 2021 en la que participará el Cruz Azul.

1-.Si no hay partido de Octavos de Final de la Liga de Campeones - en el que participe Cruz Azul-, el juego se disputará el miércoles 17 de febrero a las 21:00 horas.

2-. Si Cruz Azul disputó su partido de la Liga de Campeones en la fecha antes mencionada, el juego ante Tigres sería el miércoles 21 de abril a las 21:00 horas.

Por lo anterior, el sábado 13 de febrero, el partido Guadalajara vs Necaxa se jugará a las 19:00 hrs., y el encuentro entre América y Querétaro a las 21:00 hrs.