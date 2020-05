Liga MX se dará por terminada; no habrá campeón

Este lunes por la mañana, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, sostuvo una reunión virtual con varios de los principales directivos del futbol mexicano, así como patrocinadores, y se llegó al acuerdo de que no existen condiciones para reanudar el Clausura 2020, por lo que en las próximas horas se oficializará que el torneo de la Liga MX ha terminado. Y no tendrá campeón.

Pese a los esfuerzos por reanudar el certamen, con duelos a puerta cerrada, la complejidad de la situación que vive México por la pandemia de Covid-19 y la dificultad para acomodar lo que resta de los compromisos futbolísticos en 2020, orillaron a que se tomara esta determinación, casi de forma unánime.

El principal obstáculo estribaba en el pago de los derechos de transmisión de televisión para los 18 clubes, pero las televisoras involucradas llegarán a acuerdos para que no existan problemas, además de que se priorizará dar el espacio adecuado al Apertura 2020, que iniciaría a principios de agosto.

Esta determinación también permitirá que haya algún espacio para encuentros de la Selección Mexicana, que no tiene actividad desde noviembre y a la que ya le fueron cancelados cinco partidos en 2020, tres amistosos y dos correspondientes al "Final Four" de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Debido a que el epicentro -en México- de la pandemia de coronavirus es la capital y su zona conurbada, el América, el Cruz Azul y los Pumas estaban imposibilitados de jugar en sus estadios, incluso a puerta cerrada, además de otros equipos como el Toluca, los Xolos y hasta el Puebla.

Será la primera vez en la historia de la época profesional del futbol mexicano que el campeonato se declara nulo. Se habían disputado 10 jornadas y el líder era el Cruz Azul, con 22 puntos, seguido del León, con 21.

Las unidades conseguidas en este torneo sí se tomarán en cuenta para las subsecuentes tablas de cocientes.