Lillini afirma que fortaleza mental de Pumas fue clave en empate con Atlas

Guadalajara (México), 20 feb (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas de la UNAM, dijo este domingo que la fortaleza mental de su equipo fue clave para empatar sin goles ante el Atlas en la sexta jornada del torneo Clausura mexicano.

"Estamos terminando los partidos al límite, pero cuando tienes la cabeza como esta noche, con esa mente de superación y de decir no voy a abandonar como hace este grupo, sacas ese plus que a veces con lo físico no te alcanza", explicó en conferencia de prensa.

El argentino aseguró que el partido contra el Atlas fue muy parejo y con amplias posibilidades de que los dos sacaran el triunfo en cualquier momento del encuentro.

"El rival tiene un juego que trató de hacernos daño con pelotas largas quizás nos faltó un poco circuito de juego a mitad de la cancha, tuvimos que elaborar más las jugadas y por momentos las perdimos muy rápido, pero no creo que hubo una supremacía total del rival en el juego, fue más parejo", expresó.

El resultado colocó al conjunto universitario en el sexto lugar del torneo con 10 puntos, al sumar tres juegos ganados, dos perdidos y un empate.

Lillini afirmó que el equipo se mantiene con la esperanza y la determinación de mantenerse en los primeros ocho lugares del torneo mexicano y de avanzar a los cuartos de final en la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Competimos y no nos bajamos de los primeros lugares tenemos que seguir así porque abrimos el frente en dos competencias y no nos podemos bajar siempre y cuando tengamos esto que tuvimos esta noche, el valor, la determinación, el espíritu", indicó.

Pumas recibirá el próximo sábado al América del argentino Santiago Solari en la séptima del torneo Clausura 2022.