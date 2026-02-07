Lindsey Vonn destaca en entrenamiento de descenso previo a Juegos Olímpicos

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Lindsey Vonn completó su segunda exitosa carrera de entrenamiento de descenso consecutiva el sábado y parece lista para ir por el oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina a la edad de 41 años el domingo, poco más de una semana después de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

La estadounidense cruzó en tercera posición, 0,37 segundos detrás de la líder y compañera de equipo Breezy Johnson, y levantó el puño después de ver el resultado.

"Todo bien", afirmó Vonn a The Associated Press.

Aksel Lund Svindal, el campeón olímpico de descenso de 2018 de Noruega que ahora entrena a Vonn, comentó que ella estaba "muy tranquila" después de su carrera "y no habló del tema de la rodilla en absoluto".

"Y entonces tampoco quise preguntar, porque pensé que eso es una buena señal", expresó Svindal. "Cuando está tranquila significa que siente que lo tiene bajo control. Sabe que tendrá que esforzarse más mañana porque el resto de las chicas lo harán y es el descenso olímpico: no vas a conseguir una medalla allí a menos que te esfuerces mucho. Creo que está lista para eso".

Aun así, Vonn ha estado favoreciendo su pierna derecha al aterrizar saltos durante el entrenamiento, lo que la ha desequilibrado en ocasiones.

"Trataremos de tener menos de eso mañana si podemos", manifestó Svindal. "Son los aterrizajes los que más duelen".

Vonn está compitiendo con un gran soporte cubriendo su rodilla lesionada. Se le insertó un reemplazo parcial de titanio en la rodilla derecha en 2024 y luego regresó a las carreras de esquí la temporada pasada después de casi seis años de retiro. Se estrelló durante el último descenso de la Copa del Mundo antes de los Juegos Olímpicos, lo que planteó la posibilidad de que no solo terminara su temporada sino también su carrera.

En cambio, ha sido firme al decir que esquiaría en los Juegos Olímpicos si fuera posible y, después de que se cancelara una carrera de entrenamiento el jueves, se lanzó a la pista de descenso Olympia delle Tofana el viernes y sábado con las otras competidoras. Se ubicó en el puesto 11 en el entrenamiento del jueves, aunque los tiempos significan poco ya que los atletas no siempre dan su máximo esfuerzo.

Svindal señaló que el soporte de Vonn afecta negativamente su aerodinámica, pero agregó: "No nos estamos enfocando en eso porque si ella empieza a pedir que se quite el soporte, creo que hay un par de doctores que tendrían algo que decir al respecto. Por favor, no le hagan esa pregunta".

Vonn ostenta el récord de 12 victorias en la Copa del Mundo en Cortina.