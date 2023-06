Lisandro Magallán, nuevo jugador de Pumas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL). - En el último año futbolístico, los Pumas recibieron 63 goles, siendo una de las peores defensivas del futbol mexicano. Esta situación ha preocupado al Club Universidad, o al menos eso parece con sus refuerzos para el próximo Apertura 2023.

Tres zagueros y un portero son los fichajes que ha realizado el equipo auriazul, que tendrá su primer torneo con Antonio "Turco" Mohamed desde el inicio.

A las llegadas del uruguayo de 25 años, Robert Ergas (lateral izquierdo); el brasileño de 26 años, Nathan Silva (central) y Gil Alcalá (portero), se suma la del argentino de 29 años, Lisandro Magallán (central), proveniente del Elche de España.

La competencia en la zaga de los capitalinos se reforzará con los juveniles Pablo Monroy y Pablo Bennevendo por los costados y Arturo Ortiz en la zona central.

Por ahora, el equipo felino tiene en sus filas a 10 jugadores extranjeros y la nueva regla permite tener a nueve No Formados en México; sin embargo, eso dejará de ser un problema cuando logren acomodar en otra institución a Nicolás Freire e Higor Meritao.

Ambos futbolistas ya no entrar en planes del Turco Mohamed, por lo que la intención es liberar esas dos plazas de futbolistas foráneos y mantener la posibilidad de incorporar a otro fichaje; Gabriel Fernández, delantero del FC Juárez suena para reforzar el ataque felino.

En el último año, los Pumas no lograron clasificar ni por la vía del repechaje, por lo que desean que el Apertura 2023 sea el despertar de los Pumas y sin lugar a dudas, reforzar la parte de atrás era una necesidad de los felinos.

¿En qué equipo ha jugado Lisandro Magallán? El nuevo refuerzo de los Pumas, que llegará en las próximas horas a la Ciudad de México, llega proveniente del futbol español y su carrera ha estado marcada por grandes equipos, así como en categorías inferiores de la Selección Argentina.

· Gimnasia de la Plata (2010-12)

· Boca Juniors (2012-18)

· Rosario Central (2013-14)

· Defensa y Justicia (2016)

· Ajax de Ámsterdam (2019-23)

· Deportivo Alavés (2019-20)

· FC Crotone (2020-21)

· Anderlecht (2021-22)

· Elche C. F. (2023)