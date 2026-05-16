Lista Academia Chivas San Luis

Fue presentada oficialmente la nueva academia de formación futbolística Academia Rebaño Chivas San Luis, proyecto que buscará impulsar el desarrollo de jóvenes talentos potosinos bajo la metodología del Club Deportivo Guadalajara.

La ceremonia de presentación y apertura se llevó a cabo este viernes en las instalaciones de La Bombonera Soccer Club, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Durante el magno evento estuvieron presentes María del Rocío, directora de Rebaño Chivas San Luis; Ricardo Lira González, visor del Club Deportivo Guadalajara; Ignacio Vázquez, ex jugador campeón en el verano de 1997, visor y representante del club tapatío; Miguel Ángel, coordinador del proyecto; además de Guadalupe e Ivonne Santillán, quienes formarán parte del cuerpo de entrenadoras de la academia.

Los organizadores del mencionado evento señalaron que la academia estará enfocada en la formación integral de niñas y niños, ofreciendo espacios de aprendizaje deportivo y detección de talento para futuras oportunidades dentro de la estructura del futbol profesional.

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La Academia Rebaño Chivas San Luis contará con diferentes categorías desde edades tempranas, abriendo grupos para nacidos en los años de 2023, 2019, 2018-2019, 2016-2017, 2014-2015 y 2010-2013.

Asimismo, se informó que el costo mensual de los entrenamientos será de 600 pesos, mientras que la inscripción tendrá un costo de 500 pesos para los interesados en integrarse al proyecto deportivo.

Con esta nueva apertura, San Luis Potosí suma una nueva alternativa en la formación deportiva vinculada a uno de los clubes con mayor tradición y presencia en el futbol mexicano, buscando brindar oportunidades de desarrollo a jóvenes futbolistas de la región.