Lista la selección de raquet de SLP para la ON-2026

Con gran participación y un alto nivel competitivo, del 3 al 6 de febrero se llevó a cabo el Campeonato Estatal Selectivo de Racquetbol, evento que definió a los representantes potosinos que competirán en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, cuya etapa nacional tendrá como sede el estado de San Luis Potosí.

En las categorías selectivas, los dos primeros lugares de cada división obtuvieron su pase directo para representar al estado en la fase nacional. Dentro de los resultados más destacados, en la categoría 8 y menores, siendo la no clasificable por que es fogueo y crecimiento de lo mas chicos y infantil León Cardona Luna (CDP) se quedó con el primer lugar, mientras que en 10 y menores, el triunfo fue para Daniel Alejandro Ayala García (CDP)

En la división 12-13 años femenil, la campeona fue Lía Montserrat González Pérez (LRC), y en la rama varonil el primer puesto correspondió a Christopher Seth Aradillas Cano (PV). Para la categoría 14-15 años, Andrea Martínez López (CDP) y Inti Hernández Juárez (LRC) se proclamaron campeones en femenil y varonil, respectivamente.

La actividad continuó con la categoría 16-17 años, donde Danna Paola Hernández Ortega (PV) dominó la rama femenil, mientras que Santiago Castillo Nava (PV) se adjudicó el primer sitio en la varonil. En la división 18-21 años, Ximena Bustamante Espinosa (PV) y Nicolás Galindo Vaquera (LRC) se coronaron campeones estatales.

El evento contó con Ruth Angélica Martínez López, presidenta de la Asociación Potosina de Raquetbol; la supervisión del Comisario de la Asociación de Raquetbol, C.P. Jesús de Alba Ortiz; secretaria, Alma Rosa Nava Pro; tesorera, Verónica del Carmen Contreras Meneses, así como con la presencia de autoridades deportivas. Fijando una buena organización y en el cierre con la dirección de Pedro Lara Rubio en el selectivo estatal en las canchas del Plan de San Luis (CDETAR).

Con estos resultados, quedó conformada la base del selectivo estatal, que buscará dejar en alto el nombre de San Luis Potosí en la Olimpiada Nacional 2026, a la espera de la confirmación oficial de la fecha para la etapa nacional.