Lista la selección sanluisina de judo

San Luis Potosí definió a su selección estatal de judo tras la realización del Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, evento que tuvo como objetivo conformar al representativo que participará en los torneos clasificatorios hacia la etapa nacional, cuya sede será el estado de Yucatán.

La competencia se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Satélite y reunió a talentos juveniles de las categorías Sub-15, Sub-18, Sub-21 y Sub-24, quienes demostraron su nivel técnico y preparación en el tatami. Tras este proceso, las y los judocas avanzarán a eventos clasificatorios que se desarrollarán en entidades como Jalisco y Tlaxcala.

En la rama femenil, las atletas clasificadas son Julieta Reyna Cano, en la categoría Sub-18 (-70 kg); la medallista de Olimpiada Nacional, Cristina Marceleño Rivera, en Sub-21 (-52 kg); Valeria Juárez Martínez, Sub-21 (-70 kg); Pamela Jacinto Martínez, Sub-21 (-57 kg); y Xana López Munguía, en la categoría Sub-24 (+78 kg).

Por su parte, en la rama varonil lograron su pase a la siguiente etapa Flavio Páramo Martínez, Sub-18 (-60 kg); Roberto Elías Puente, Sub-18 (-81 kg); José Alejandro Flores, Sub-18 (-90 kg); Abraham Cervantes Cano y Orlando Reyna Cano, ambos en Sub-18 (-73 kg); así como Víctor Guzmán Robledo, Sub-24 (-60 kg); Kevin Teniente Cano y José Luis Acosta Ortiz, Sub-24 (-73 kg).

En lo correspondiente a la categoría Sub-15, los atletas clasificados son Karol Ross Macías (-44 kg); Franco Vladimir Bartalí Álvarez (-48 kg); Álvaro Roque Santiago (-60 kg); Juan de Jesús Roque Santiago (-60 kg); y Alfredo Sánchez Ojeda (-81 kg).