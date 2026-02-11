logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Lista la selección sanluisina de judo

Distintas categorías avanzan rumbo a la Olimpiada Nacional

Por Romario Ventura

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Lista la selección sanluisina de judo

San Luis Potosí definió a su selección estatal de judo tras la realización del Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, evento que tuvo como objetivo conformar al representativo que participará en los torneos clasificatorios hacia la etapa nacional, cuya sede será el estado de Yucatán.

La competencia se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Satélite y reunió a talentos juveniles de las categorías Sub-15, Sub-18, Sub-21 y Sub-24, quienes demostraron su nivel técnico y preparación en el tatami. Tras este proceso, las y los judocas avanzarán a eventos clasificatorios que se desarrollarán en entidades como Jalisco y Tlaxcala.

En la rama femenil, las atletas clasificadas son Julieta Reyna Cano, en la categoría Sub-18 (-70 kg); la medallista de Olimpiada Nacional, Cristina Marceleño Rivera, en Sub-21 (-52 kg); Valeria Juárez Martínez, Sub-21 (-70 kg); Pamela Jacinto Martínez, Sub-21 (-57 kg); y Xana López Munguía, en la categoría Sub-24 (+78 kg).

Por su parte, en la rama varonil lograron su pase a la siguiente etapa Flavio Páramo Martínez, Sub-18 (-60 kg); Roberto Elías Puente, Sub-18 (-81 kg); José Alejandro Flores, Sub-18 (-90 kg); Abraham Cervantes Cano y Orlando Reyna Cano, ambos en Sub-18 (-73 kg); así como Víctor Guzmán Robledo, Sub-24 (-60 kg); Kevin Teniente Cano y José Luis Acosta Ortiz, Sub-24 (-73 kg).

En lo correspondiente a la categoría Sub-15, los atletas clasificados son Karol Ross Macías (-44 kg); Franco Vladimir Bartalí Álvarez (-48 kg); Álvaro Roque Santiago (-60 kg); Juan de Jesús Roque Santiago (-60 kg); y Alfredo Sánchez Ojeda (-81 kg).

