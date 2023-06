Lista Selecc. de Handball para la Universiada

Ana Paula Vázquez

La selección varonil de Handball de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participará en la Universiada Nacional, que se llevará a cabo en la ciudad de Sonora. Y estarán compitiendo el sábado 3 de junio contra UADY en punto de las 9:00 Hrs. en la Cancha Pabellón de Pelota y el lunes 5 disputarán contra la UANL a las 9:00 am en la Cancha Pabellón de Pelota.

Los alumnos que viajan son: Diego Gael Ortega Camacho, Julián Efrén Román Muñoz, Diego Alejandro Pérez Olvera, Alan Mota Castro, Marco Aurelio Esquivel Robles, Josué Pérez Aguilar, Adán José Salazar Nestor, Aarón Alejandro Hernández Orozco, Carlos Castillo Báez, Alan Uziel Muñiz Argüello, Juan Pablo López Macias y Rodrigo Cerda Fiscal.

En el cuerpo técnico los acompañan el Mtro. Armando Emmanuel Loredo Méndez, la Mtra. Carolina de Jesús López Duque y el Lic. Alberto Rafael Barrientos Jasso.

Anteriormente en la Etapa Estatal de CONDDE los universitarios se enfrentaron a la BECENE y a la Universidad Vasconcelos, donde los resultados quedaron en: BECENE (6) vs (21) UASLP; UASLP (28) vs (9) U. Vasconcelos.

Y en la Etapa Regional de CONDDE jugaron contra UAQ (22) vs (28) UASLP y UASLP (29) vs (18) UPQ; el cruze lo disputaron ante la BECENE (6) vs UASLP (18).

Este último resultado fue el que les dio el pase a la Universiada Nacional Sonora 2023.