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Listas fechas y horas de 4tos. de la Conca

Por El Universal

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
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Listas fechas y horas de 4tos. de la Conca

México.- La Copa de Campeones de la Concacaf regresará a la acción el próximo martes 7 de abril, una vez que se disputen los Cuartos de Final del torneo internacional. Cruz Azul, Toluca, Tigres y América conformarán la representación del futbol mexicano.

Mientras la noche cae en la cancha del Geodis Park, las Águilas del América se encargarán de abrir el telón de la instancia eliminatoria ante el Nashville de la Major League Soccer (MLS). Por otra parte, el vigente campeón Cruz Azul se enfrentará a Los Angeles FC en el BMO Stadium.

Asimismo, Tigres jugará contra Seattle Sounders en El Volcán. Mientras que, en contraste, los Diablos Rojos de Toluca recibirán al LA Galaxy en El Infierno. Esto, por la parte de los partidos de ida. Los compromisos de vuelta se celebrarán una semana después, a partir del 14 de abril.

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