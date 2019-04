Listas las semifinales de la Copa Israel 2019

Duelos muy nivelados fueron los que se jugaron en la ronda de los cuartos de final de la Copa Israel de futbol 2019, que se está llevando a cabo en el municipio de Santa María del Río, y en donde el actual bicampeón del evento, Atlético Enramadas sigue vivo en el mismo.

En un buen partido, aunque el marcador indique lo contrario, la escuadra del Chikis Ciudad Juárez-El Paso Texas, venció al conjunto del Locomotiv-Cárdenas con marcador de 5 goles a 2, para de esta forma avanzar a las semifinales de este torneo.

Fue un partido que, aunque lo ganó el Chikis de Ciudad Juárez, en el terreno de juego, las acciones resultaron muy niveladas y fueron las desatenciones lo que dio al traste con el buen partido que estaban teniendo el Locomotiv y que derivó en la goleada.

PARTIDO NIVELADO

En un buen encuentro, el cuadro del Molino se tuvo que emplear a fondo para vencer al ODISA con cartones de 2 goles a 1, para de esta forma avanzar a la siguiente ronda, fue un partido muy disputado, con llegadas a los dos marcos, solo que los ahora triunfadores fueron más certeros frente a la portería y de esta forma se llevaron la victoria.

VIVE EL BICAMPEÓN

Un torneo complicado es el que ha tenido el actual bicampeón de la Copa Israel 2019, ya que luego de avanzar como segundo de su grupo, le tocó enfrentar al Hermanos Rojas, uno de los equipos más competitivo del torneo y al final batalló, pero logró una victoria con cartones de 3 goles a 2, para situarse en las semifinales de este evento.

Fue un partido de poder a poder, en donde los dos cuadros lucharon por la victoria, pero finalmente el oficio en este tipo de torneos, por parte del Atlético Enramadas fue lo que lo sacó a flete para llevarse el triunfo.

HOLGADO TRIUNFO

En lo que fue el resultado más cómodo de los cuartos de final, el equipo del You Mamas no tuvo problemas para vencer al Deportivo Texas-Zaragoza con marcador de 7 goles a 1, para de esta forma obtener una clara victoria sobre sus rivales, que tal parece les dio pánico escénico y no jugaron como en los duelos anteriores y sucumbieron por goleada.

ROL DE JUEGOS

VIERNES 19 DE ABRIL 2019

SEMIFINALES

CAMPO COMPLEJO DEp.- A las 14.00 horas, Atlético Enramadas jugará contra el Chikis Ciudad Juárez-El Paso, Texas; y a las 16:00 horas, El Molino contra You Mamas.