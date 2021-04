Listo Atl. de SL para los duelos que vengan: Rocco

Para el técnico del Atlético de San Luis Leonel Rocco, su situación con el equipo es tranquila, luego de los últimos sucesos con la escuadra, comentó que le ha venido muy bien esta fecha FIFA al equipo y que han podido trabajar con cosas específicas para mejor el accionar de la escuadra.

En reunión con los medios de comunicación el timonel del cuadro potosino comentó, "Este tiempo nos sirvió para manejar otras cosas luego del partido de Pumas, y enfocarnos en lo que sigue, ya lo que pasó, pasó, ahora debemos de enfocarnos en las cinco finales que tenemos por delante e ir por la clasificación que es lo que estamos buscando, estamos con muchas expectativas y listo para enfrentar los duelos que vengan".

Y al respecto sobre su siguiente rival, los Rayados de Monterrey, el técnico mencionó "Monterrey es un gran equipo, sin duda es uno de los que tiene el presupuesto más alto, tiene un entrenador de muchos prestigio y de experiencia, le tengo un respeto absoluto, va a ser muy difícil, pero nosotros estamos enfocados en hacer nuestro trabajo".

Se le cuestionó sobre cómo está la escuadra a lo que respondió, "Anímicamente esta espectacular, convencido de lo que ésta haciendo, listo para jugar las cinco finales que tenemos en puerta, sabemos que el resultado del último partido no se nos dio por circunstancias especiales, sin embargo, eso nos da la fuerza y el ánimo, por lo que estas fechas son fundamentales para nosotros y lograr los resultados, venimos en franco ascenso y vamos a pelear el objetivo que es la liguilla".

Sobre cómo se siente en el futbol mexicano, Leonel Rocco dijo, "El futbol mexicano es como en todo mercado, con equipos muy buenos, jugadores experimentados, aquí lo importante es conocer tu equipo, nosotros llevamos 4 meses de trabajo y eso es importante para nosotros, hay muchas fortalezas, y hay confianza de poder terminar de buena manera este campeonato".

En cuanto a cómo toma el plantel todas las noticias que surgen alrededor del equipo, el entrenador señaló, "Mira la gente que tira esa información, pierden credibilidad, y no hay nada de eso, son puros rumores, a veces nosotros ni nos enteramos, la que tira esa información quiere desestabilizar al equipo, lo quieren perjudicar, lo único cierto estamos muy unidos, ningún jugadores está fuera hasta que no se termine la temporada, y el apoyo es como desde el primer día, y buscando el objetivo que nos trazamos desde un inicio.

Finalmente mencionó "Yo me ocupa el equipo, encontrar el funcionamiento que pretendemos, estamos comprometidos con el grupo y estamos convencidos de lo que buscamos, y no me interesa lo de la tabla porcentual, por ende lo que me interesa es la liguilla, ya que eso nos hace sumar y nos aleja de los últimos lugares de la porcentual.

RAMIRO GONZÁLEZ

Por su parte el zaguero Ramiro González, uno de los elementos más constantes en la escuadra potosina, también charló con los medios de comunicación y comentó sobre su duelo ante los Rayados de Monterrey, "Nosotros estamos tratando de darle vuelta a la página, enfocarnos en Monterrey, sabemos que es un rival complicado, enfocarnos en lo que viene, y podamos obtener un buen resultado el sábado".

Y agregó, "Todavía podemos ofrecer mucho como equipo, vamos a realizar nuestro juego, sabemos que es un equipo de mucha jerarquía, de mucha calidad, sólidos, pero nosotros necesitamos sumar de tres para escalar lugares en la tabla".

En cuanto a que debe de hacer la defensa potosina, para detener a la poderosa ofensiva rayada, a lo que Ramiro González mencionó, "En este momento lo que debemos de hacer es enfocarnos en el Monterrey, esperamos un buen resultado, sabemos de la calidad de sus delanteros, y su jugador Funes Mori es uno de los mejores delanteros de la liga, por lo que debemos de jugar con mucha aplicación y buscar un resultado positivo".

Finalmente, sobre el tema del arbitraje el de los colchoneros potosinos señaló, "Mira aquí lo importante en el equipo es seguir unidos, ese tema del arbitraje no lo hablamos mucho, solo sabemos que en el anterior partido se equivocó, pero hasta ahí y nosotros debemos de seguir creciendo como equipo, ya que estamos jugando algo tan importante para esta institución que es la liguilla".