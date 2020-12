Listo "Cejitas" para la pelea ante el "Paisita"

Luego de un importante entrenamiento, Daniel "Cejitas" Valladares se reportó listo para su combate ante Juan "Paisita" López. El boxeador regiomontano adelantó que su rival cambiará para su combate a 10 rounds en peso minimosca.

El "Cejitas" Valladares explicó que recibió la noticia del cambio de oponente, por lesión de este último, sin embargo, se dijo entrenado para doblegar al que le pongan enfrente el próximo sábado, en la capital de Nuevo León.

"Creamos una preparación muy fuerte de casi tres meses, vengo confiado del trabajo que tuvimos con el preparador físico, Raúl Robles, traemos todos los argumentos para salir con la victoria este sábado", refirió el regiomontano.

"Íbamos contra López, un chavo experimentado, que tiene al parecer más peleas que yo, pero lamentablemente nos enteramos, que se había fracturado una costilla, incluso mandaron sus radiografías", detalló Daniel.

Pese a esta situación, mencionó que espera que la pelea no se alargue hasta la ruta larga, "esperemos que se dé el nocaut, es lo que buscamos, pero si no se da vamos a trabajar cada round, hice una buena preparación, no hay excusa de que me canse o de qué ni hice un buen trabajo", subrayó "Cejitas" Valladares.

El pugilista indicó que dedicará la pelea a Euromex, Lorcast, Grupo Java, Cervezas Modelo en la Mixteca, familia, preparadores y entrenadores que lo han apoyado a lo largo de su carrera profesional y en la presente pelea.

Para finalizar Daniel comentó, "soy un boxeador que va hacia adelante, me gusta que el otro peleador se faje conmigo, tengo resistencia, no soy noqueador, porque no tengo pegada, pero soy de los que va machacando al rival hasta abrumar y se presente el nocaut técnico".