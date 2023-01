Listo el calendario de F1 de 2023

México.- Se ha revelado el calendario completo de la Fórmula 1 para la temporada 2023 que arrancará en marzo. Para este nuevo año, serán 23 carreras las que están contempladas en la máxima categoría.

Es importante recalcar que por cuarto año consecutivo no habrá Gran Premio en China, pues por el mismo tema del Covid-19 la F1 ha optado por no ir a Shanghái ni buscarle un reemplazo, es decir, no subirá a 24 el número de GPs.

La primera carrera será el 5 de marzo en Bahréin con el GP de Sahkir, la quinta llegará a Miami el 7 de mayo y más tarde el 9 de julio la número 11 en el Reino Unido.

El GP de Lusail en Qatar será la número 18 y está marcada para el 8 de octubre. Días más tarde del 27 al 29 de ese mismo mes el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá el GP de México y para la ronda 22, el 18 de noviembre, el GP de Las Vegas verá la luz.

La temporada, como es costumbre cerrará d 24 al 26 de noviembre en Abu Dhabi (Yas Marina).

Para este año, Checo Pérez ya reiterado que tiene el sueño intacto de ser campeón del mundo, pero para eso deberá tener una dura batalla con los Mercedes, los Ferrari y su propio coequipero Max Verstappen, que tendrá la misión de lograr su tercer título consecutivo.