Listo, el calendario de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Se ha dado a conocer el calendario de partidos para la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Estos serán los partidos de la Selección Mexicana:

2 de septiembre - México vs Jamaica / Estadio Azteca

5 de septiembre - Costa Rica vs México / Estadio Nacional

8 de septiembre - Panamá vs México / Estadio Rommel Fernández

7 de octubre - México vs Canadá / Estadio Azteca

10 de octubre - México vs Honduras / Estadio Azteca

13 de octubre - El Salvador vs México / Estadio Cuscatlán

NOVIEMBRE - Fechas y sedes por definir

Estados Unidos vs México

Canadá vs México

27 de enero - Jamaica vs México (Hora y sede por definir)

30 de enero - México vs Costa Rica (Hora y sede por definir)

2 de febrero - México vs Panamá (Hora y sede por definir)

24 de marzo - México vs Estados Unidos (Hora y sede por definir)

27 de marzo - Honduras vs México (Hora y sede por definir)

30 de marzo - México vs El Salvador (Hora y sede por definir)

Tras la finalización de la primera ronda, Canadá, El Salvador y Panamá se unieron a Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica y México en la ronda final.

Para el octagonal, los ocho países se enfrentarán en partidos de ida y vuelta durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2021, y enero y marzo de 2022, con cada equipo jugando un total de 14 partidos.

Al concluir la ronda final, los tres primeros equipos se clasificarán directamente al Mundial. El equipo que quede en cuarto lugar avanzará a un repechaje que se jugará en junio de 2022.