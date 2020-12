Listo LeBron para su 18va. campaña y otra corona con los Lakers

LOS ÁNGELES.- Después de que LeBron James coronó la temporada más larga en la historia de la NBA con su cuarto anillo de campeonato, regresó a casa para planificar las que serían las primeras vacaciones de Navidad con su familia desde que es un adulto.

Fue en ese momento que James se enteró que las vacaciones, tras su 17ma temporada en la liga, serían inusitadamente cortas.

James admitió que respondió con una grosería cuando la NBA le informó que su intención era volver a jugar el 22 de diciembre, apenas 72 días después de que los Lakers derrotaron a Miami en la serie por título.

"Siendo completamente honestos, no lo esperaba", dijo James.

"Estaban en conversaciones iniciales y escuché que habría un inicio a mediados de enero", admitió James. "Los campamentos de entrenamiento iniciarían después de Navidad y tendríamos oportunidad de pasar las fiestas con la familia".

Aún así James llegó al campamento de pretemporada la semana pasada listo para su 18va campaña en la NBA y la búsqueda de otro título con los Lakers.

También se presentó tras haber firmado una extensión de contrato de 85 millones de dólares y dos años, hasta la temporada 2022-23, con lo que aseguró su futuro con el equipo de Los Ángeles hasta su 20ma campaña en la NBA.

James eligió ese año de manera consciente. Su hijo major, LeBron James Jr. se gradúa ese año de la secundaria. Bronny está en su segundo año en la academia privada de Sierra Canyon. LeBron ha hablado en el pasado de su sueño de jugar en la NBA junto a su hijo — o en contra.

"Lo mejor de ese año es que seré agente libre cuando mi hijo mayor se gradúa de la secundaria", dijo James sobre su nuevo contrato.

James tendrá que asumir los retos físicos de este difícil año, pero no será fácil. Dijo que estaba "sumamente adolorido" el lunes, aunque eso es normal cada año después de los primeros dos entrenamientos.

James y los Lakers no han decidido sus planes para la temporada regular y James ha dicho que que hay un "estrecho margen" entre el descanso estratégico y la inactividad innecesaria.

"Vamos a ser inteligentes en lo que pueda para asegurar que mi cuerpo esté listo", dijo James. "Cada partido importa y estamos peleando por algo importante".

El entrenador Frank Vogel dijo que aún es muy temprano para tomar una decisión sobre cuánto tiempo jugará James en la pretemporada y la campaña regular.

"No queremos subestimar la situación y que después no esté listo para los partidos de verdad, pero obviamente tampoco queremos extralimitarnos", dijo Vogel sobre la pretemporada. "Entonces realmente no sé en dónde vamos a caer. Yo creo que vamos a verlo un poco, pero no mucho".