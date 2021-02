Listo Lucas Passerini para entrar en acción

Para el jugador Lucas Passerini su llegada al Atlético de San Luis es importante, está contento y listo para trabajar, en cuanto a su adaptación está en ascenso, porque primero llegó tarde a la pretemporada, luego tuvo una pequeña lesión, pero ya está listo para ayudar al equipo.

Con relación a su siguiente compromiso, contra el actual campeón León, el delantero del cuadro potosino señaló, "Aunque nuestro siguiente rival no ha tenido un buen arranque, el León por algo es el vigente campeón, lo demostraron a lo largo de todo el torneo y la liguilla, y ha tenido baja en su juego, pero por eso no deja de ser un gran equipo, con excelente jugadores, y sin lugar a dudas será un gran rival, nosotros buscaremos obtener un buen resultado, iremos a la cancha del León para seguir sumando unidades".

En cuanto a cómo vea al Atlético de San Luis, Lucas Passerini mencionó, "En los primeros dos partidos no se jugó mal, pero se perdió, ante la Chivas se jugó bien, no perfecto, pero se obtuvo la victoria, en ese partido hubo errores y tenemos que corregir en todas las líneas, por eso estamos trabajando para tratar de corregir, en las dos primeras fechas se perdió, pero no por eso éramos los peores y ahora con la victoria tampoco somos los mejores, pero debemos de seguir trabajando".

En cuanto a su presencia con el cuadro de San Luis, el jugador señaló, "Es un desafío, los primero es trabajar, ganarme unos minutos, y en el lugar en donde me toque buscaré sumar con el equipo y ahora estoy en San Luis y voy a cooperar con el equipo, juegue o no juegue, entrenando todos los días, porque primero es el equipo, y en cuanto a regresar a Cruz Azul, mi carta es de la máquina, pero en estos seis meses, lo primero hacer lo mejor con el Atlético de San Luis y después ya veremos".

Y agregó, "Nosotros debemos de seguir trabajando, entre todos los jugadores, con el cuerpo técnico, ir cada día, seguiremos trabajando, cumplir nuestras metas, la liguilla, no somos favoritos, pero tampoco vamos a ser fácil, que cualquiera que venga acá va a batallar".

Finalmente, en cuanto a los nuevos protocolos de sanidad que hay en el futbol mexicano, Lucas Passerini mencionó, "Nosotros como plantel, tenemos una responsabilidad, mantenemos un protocolo que nos han dado los doctores, hay que reforzarlo tanto en lo individual como en grupo, para no arriesgarse a contagiarse, y perder partidos no es lo idóneo, tener siempre nuestro cubre bocas, no estar con mucha gente, y seguir con lo establecido para evitar problemas".