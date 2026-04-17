Listo SLP para Master de Campo Traviesa

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí dio a conocer la conformación de la delegación que representará al estado en el Campeonato Nacional Máster de Campo Traviesa 2026, el cual se llevará a cabo este próximo sábado 18 de abril en el Parque Metropolitano (Torres Rojas).

El evento, que reunirá a los mejores exponentes del atletismo máster del país, tendrá como sede el municipio de Zapopan, donde la delegación potosina buscará destacar en una de las competencias más demandantes del calendario atlético nacional.

El representativo de San Luis Potosí estará integrado por los atletas Adolfo Vidales González, Álvaro Enrique Vidales Juárez, Erika Nohemí Loredo de la Torre, Nohemí Rojas Muñoz, Ricardo Hernández Santiago, Diana Laura Vidales Juárez, Óscar Bonilla Valencia, Aarón Vicente Jara Trujillo, Ma. Guadalupe De La Cruz Sosa, Alfonso Marín Reyes, Abraham Medina Hernández, José Sánchez Aguiñaga, Jakmeni Yajaziel Vázquez Vidales y Matilde Hernández Morales.

Este grupo refleja el trabajo, la disciplina y el compromiso que caracteriza al atletismo máster en la entidad, consolidando una escuadra competitiva con aspiraciones de figurar a nivel nacional en la exigente modalidad de campo traviesa.

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La delegación estará encabezada por el Mtro. José Sergio Martínez Tovar, presidente de la asociación, quien acompañará al equipo durante su participación en esta importante justa deportiva. Esperando que la delegación tunera compita a su mejor nivel y logren grandes dividendos en la competencia.