Listo Tovar para el Súper Óvalo Potosino

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

Una semana de arduo trabajo le espera al piloto capitalino Santiago Tovar #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team para enfrentar la segunda ronda de la temporada NASCAR México 2023, evento al cual llega como sexto del clasificatorio general buscando su primer buen resultado de su temporada de debut con el equipo.

Será la primera ocasión en que Santiago “Torbellino” Tovar visita la pista del Óvalo Potosino vistiendo los colores de casa tanto de su equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team y principalmente de dos de sus patrocinadores, es por eso que para él esto es una motivación extra más que una presión puesto que sabe la importancia de correr frente a una afición tan exigente para el equipo dirigido por Ramiro Fidalgo.

Posterior al buen inicio de temporada en Chiapas a la cual arribo sin conocer a la perfección el trabajo del equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, logró tener una buena adaptación consiguiendo el top diez, ahora tras ya saber el camino a seguir será mucho más fácil poder expresar sus necesidades requeridas para tener uno de los mejores autos en la pista potosina.

Santiago Tovar #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team señaló: “Llega San Luis, sin duda uno de los compromisos más importantes para mí y para el equipo por todo lo que significa la localía del equipo como de los patrocinadores Canel´s y Laboratorio Tequis, la verdad es que llego muy bien preparado y me siento muy cómodo, la primer carrera fue una gran fecha para nosotros, ahora con un poquito más de tiempo de adaptación en el auto y realizar los entrenamientos previos creo que sin duda esto va a ayudar a mi confianza como piloto y también a desarrollar el setting un poquito más adecuado a mi tipo de manejo, la base va a ser excelente ya que Rubén fue el último ganador, habrá que adaptar ciertas cositas para estar muy cómodo en la carrera, que sea un buen auto y buscar la victoria, porque no, creo que es el momento de empezar a apretar ya que el nuevo formato no nos podemos dar el lujo de perder fechas, estamos bien en el campeonato, terminar dentro de los puntos será el primer objetivo pero buscaremos indudablemente la victoria”.

La pista del Súper Óvalo Potosino ha quedado totalmente rehabilitada y lista para ver rodar a los autos NASCAR México este fin de semana, será algo nuevo para los pilotos es por eso que se tendrán prácticas extra para así poder tener el sábado las oficiales ya con mucho más conocimiento del nuevo asfalto utilizado.

Dentro las actividades a seguir por parte de Santiago Tovar en la fecha 2 NASCAR México San Luis Potosí será el MEET AND GREET a realizarse el viernes 14 de abril en el Centro Comercial El Dorado donde el equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team tendrá actividades previas a partir de las 5 de la tarde para finalizar a las 7 de la noche con la firma de autógrafos en presencia de Santiago.