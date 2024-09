Listos juegos de la Copa de Futbol de Villa de Arriaga

Del sábado 14 al lunes 16 de septiembre, Villa de Arriaga será el escenario de la Copa de Futbol del Municipio, un torneo que reunirá a ocho equipos de gran nivel, algunos de los cuales han competido en torneos importantes como la Copa Potosí. Este jueves se realizó el sorteo, donde los equipos conocieron a sus rivales.

El torneo se llevará a cabo en la Unidad Deportiva de Villa de Arriaga, con un formato que enfrentará a equipos locales contra equipos del estado de San Luis Potosí, lo que garantiza un emocionante cruce de estilos y el talento tanto urbano y rural.

Programación de partidos: Sábado 14 de septiembre: 10:00 horas, Selección Villa de Arriaga vs. Atlético Chicago; 12:00 horas, Lobos Depsa vs. Tenislandia; 14:00 horas, Club Carretera vs. Pecina; 16:00 horas, Materiales Silva vs. UASLP.

Las semifinales se disputarán el domingo 15 a las 11:00 y 13:00 horas, mientras que la gran final tendrá lugar el lunes 16 a las 12:00 horas. Este torneo promete ser una auténtica fiesta futbolística, donde la pasión por el deporte se hará presente y los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de alto nivel.