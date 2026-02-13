Listos los cruces de la Nations League

BRUSELAS.- La campeona europea España quedó en el mismo grupo que Inglaterra y Croacia para la próxima edición de la Liga de Naciones de la UEFA.

La República Checa completa el queparece ser el más exigente de los cuatro grupos de la máxima categoría, la Liga A, tras el sorteo realizado el jueves.

España e Inglaterra ocupan el primer y el cuarto puesto, respectivamente, en el ranking de la FIFA y se enfrentaron en la final de la Euro 2024, que ganó España. Croacia fue semifinalista en cada uno de los dos últimos mundiales.

Portugal, vigente campeón de la Liga de Naciones, quedó en el grupo con Dinamarca, Noruega y Gales.

Francia fue emparejada con Italia, Bélgica y Turquía.

Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia integran el otro grupo de la Liga A.

La fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27 se disputa de septiembre a noviembre. Los dos primeros de los grupos de la Liga A juegan luego los cuartos de final en marzo de 2027, y el torneo final se celebra en junio.

Irlanda e Israel en el mismo grupo

Irlanda e Israel están en el mismo grupo de la Liga B, lo que podría generar cierta tensión.

La federación de fútbol de Irlanda votó en noviembre presentar una moción ante la UEFA para vetar la participación de Israel en competiciones organizadas por el organismo rector del fútbol europeo.

Irlanda citó dos presuntas violaciones de los estatutos de la UEFA por parte de la federación de Israel. La primera fue "organizar clubes en territorios palestinos ocupados sin el consentimiento de la federación palestina" y la segunda fue "la presunta falta de aplicación por parte de la IFA de una política antirracismo eficaz".