Listos los Cuartos de Final femenil; jugarán Chivas vs América

La Liguilla del Guard1anes en la Liga MX Femenil quedó definida, con el duelo entre el Guadalajara y América como el platillo principal, y con Tigres como favorito para quedarse con el trofeo.

Las felinas, que vencieron 4-1 a las Chivas en el último partido de la fase regular, cerraron con 46 puntos (15 victorias, un empate y otra derrota) y se medirán ante las Tuzas del Pachuca, que apenas clasificaron con 24 unidades.

En el otro par de ramas, el Atlas se topará con el Querétaro y las Rayadas ante las Pumas.

Contrario a la rama varonil o la Liga de Expansión, la Femenil no aplicó un repechaje para el certamen, por lo que el resto de los 10 clubes ya están de vacaciones rumbo a lo que será el Clausura 2021.

Lo más atractivo para esta Liguilla está en el Clásico, ya que Chivas y Águilas vuelven a enfrentarse apenas dos semanas después de su último choque. En aquel duelo, las azulcrema sorprendieron a las rojiblancas con un triunfo de 1-2 a domicilio.

"En volumen de juego, posesión, nos da un avance a la parte futbolística. Vamos bien y tenemos que prepararnos para lo siguiente. La obligación de ser campeones no cambia y en eso tenemos que enfocarnos", comentó Leo Cuellar, entrenador del América, que cerró al fase regular con una goleada de 3-0 sobre el Pachuca.

"No teníamos en el plan estar en quinto lugar, ese bache de cuatro partidos, en el cual no pudimos repetir alineación nos perjudicó, pero seremos ese quinto lugar incómodo, con el que nadie va a querer jugar en la Liguilla", amenazó.

La ida será en el Nido de Coapa y la vuelta en tierras tapatías.