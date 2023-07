Listos los grupos y formato para arranque de Leagues Cup

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- Los fanáticos al futbol mexicano vivirán un semestre atípico a partir del 21 de julio, con el arranque de la Leagues Cup que enfrentará a todos los equipos de la Liga MX con los de la MLS.

Serán un total de 77 partidos, que se realizarán en Estados Unidos y que buscarán dar una idea del crecimiento y desarrollo de las dos competencias, que ya se vieron las caras en el Juegos de Estrellas.

Para el torneo, los equipos serán repartidos en 15 grupos de tres, en los que destacan 4 regiones y la posibilidad de ver en caso de empate tandas de penales con un punto extra.

Después de la fase de grupos pasarán los dos mejores de cada sector a la ronda de dieciseisavos, en lo que estarán Pachuca y LAFC al ser los equipos con más puntos en las respectivas ligas.

¿Cuáles son los grupos de la Leagues Cup?

Las cuatro regiones en las que fue dividido el torneo son oeste, central, sur y este.

OESTE

Oeste 1: Tigres UANL, Portland Timbers, San Jose Earthquakes

Oeste 2: Monterrey, Real Salt Lake, Seattle Sounders FC

Oeste 3: LA Galaxy, León, Vancouver Whitecaps FC

CENTRAL

Central 1: América, Columbus Crew, St. Louis CITY SC

Central 2: Puebla, Minnesota United FC, Chicago Fire FC

Central 3: Chivas Guadalajara, FC Cincinnati, Sporting Kansas City

Central 4: Nashville SC, Toluca, Colorado Rapids

SUR

Sur 1: Austin FC (#3 MLS), Mazatlán FC (#13 LIGA MX), FC Juárez (#16 LIGA MX)

Sur 2: Santos Laguna (#4 LIGA MX), Orlando City SC (#12 MLS), Houston Dynamo FC (#24 MLS)

Sur 3: Cruz Azul (#5 LIGA MX), Inter Miami CF (#11 MLS), Atlanta United FC (#22 MLS)

Sur 4: FC Dallas (#6 MLS), Necaxa (#10 LIGA MX), Charlotte FC (#18 MLS)

ESTE

Este 1: Philadelphia Union, Club Tijuana, Querétaro

Este 2: CF Montreal, Pumas UNAM, D.C. United

Este 3: New York City FC, Atlas, Toronto FC

Este 4: New York Red Bulls, Atlético de San Luis, New England Revolution