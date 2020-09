Listos Oliveras, Tovar, Pardo y Vecchi para la doble fecha

Los pilotos Hugo Oliveras, Santiago Tovar y Rubén Pardo, de la categoría Peak y Giancarlo Vecchi de la FB y Bohn Mikel´s Trucks, por fin tendrán la posibilidad de demostrar su destreza y el poderío de sus autos en el autódromo internacional "Miguel E. Abed" de Amozoc, Puebla, este 11 y 12 de septiembre, para la realización de las fechas 4 y 5 del campeonato Nascar México Series 2020.

En esta ocasión, los organizadores tomaron la decisión de llevar a cabo una jornada doble en tierras poblanas para la buena continuidad del campeonato automovilístico más importante de América Latina.

Hugo Oliveras, piloto del auto #11 de Monster Energy – 3M – Quaker State – Freightliner, aseguró que ya tenía mucha ilusión de correr en esta pista en la que ha ganado muchas carreras.

"Entendiendo mi nueva realidad y como en cada carrera que he disputado tras mi regreso a las carreras, lo que más me importa en estos momentos es divertirme, disfrutar de esta pista que es una de las que más gozo a la hora de correr", declaró el driver.

El piloto del auto #26 de Freightliner – Quaker State – Briggs Equipment México – Monster Energy, Santiago Tovar también está muy emocionado por ir a correr a Puebla por otro buen resultado.

"Luego de que se anunciara que por fin podríamos correr en Amozoc, Puebla y con una jornada doble, puedo asegurar que estamos más que listos para ir a dar batalla, como en cada una de mis carreras. La de Puebla es una pista que se me da muy bien, en la que he tenido pódiums, buenos resultados y pole position, así que vamos por el mejor resultado", sentenció Tovar.

El atleta Monster y piloto de la máquina #77 de ITCR Infraestructura – LUMO Financiera del Centro – Monster Energy – Vertiv – Skippy – Hangar Inn Hotel Select – Telcel, Rubén Pardo, del equipo Alpha Racing añadió que su mayor deseo en estas dos siguientes carreras es subir al pódium.

"Vamos a Puebla con una actitud positiva a pesar de los resultados obtenidos. Como piloto, mis objetivos siempre son llegar entre los primeros lugares. Confío en que el equipo me va a dar un gran auto con el cual poder realizar la mejor de mis actuaciones dentro de esta temporada. Agradezco el apoyo de las marcas que no pierden la confianza en mí", añadió Rubén Pardo.

Giancarlo Vecchi, piloto de la camioneta #57 de Restonic en la categoría FB y BOHN Mikel´s Trucks confía en poder realizar una mucho mejor actuación en Puebla.

"Aunque he logrado obtener muy buenos puntos en las tres anteriores fechas y que he estado a nada de subir al pódium, tengo esa espinita clavada de la cual debo deshacerme y echarle muchas más ganas para lograrlo con la ayuda del equipo, estoy seguro de que me van a dar una camioneta para cruzar la meta entre los tres primeros lugares, pero el objetivo es ser campeón", finalizó Giancarlo Vecchi.