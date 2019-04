Listos squashistas del Deportivo 2000 para el Torneo Nacional

Este fin de semana en Aguascalientes se llevará a cabo el segundo Torneo Nacional de Squash en el que estarán presentes los jugadores del Club Deportivo 2000 que comanda el Profesor Abel Hernández López.

El mismo profesional de squash dijo que lleva tres juveniles a participar y como fogueo para el proceso de Olimpiada Nacional y que son: Sofía Ramos Fortanelli, Andrea Urbina Narváez y Elena Almonaci, así como también participará Michelle Almonaci, todas ellas del Club Deportivo 2000 que están clasificadas a Olimpiada.

En la categoría Sub 20 competirá Sofía Ramos en singles, por equipo y dobles, Sofía Villagómez en dobles y equipo; en Sub 17 Andrea Urbina, Elena Almonaci en singles, dobles y equipo, Valeria Cervantes, Dana Mendoza equipo y dobles.

En Sub 15 Andrea Arreguin, Bibiana Mendoza en singles y equipo, América Hernández en equipo; en Sub 17 Daniel Arreguin y Adrián Meza en dobles; Sub 15 Braulio Meza en equipo; todos del equipo del Club Deportivo 2000.

Del Deportivo Potosino en Sub 20 asistirá José Luis Mercado en dobles, en Sub 15 singles y equipo; de Lomas Raquet Daniel Juárez en Sub 17, singles y dobles, Sergio Juárez en dobles en Sub 20; de La Loma en Sub 20 Alessia Michelle Flores en singles, dobles y equipo, Andrés Cerda en dobles en Sub 20, así como José Rafael Rostro en equipo Sub 15.

Los entrenadores son Arturo Salazar, Efraín Salazar, Abel Hernández y como delegado Carlos Hernández López.