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Liverpool repudia el abuso racista

Fue "deshumanizante y cobarde" el ataque contra Ibrahima Konate

Por AP

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
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Liverpool repudia el abuso racista

El defensor de Liverpool Ibrahima Konate fue blanco de abuso racista en línea "vil y aborrecible", denunció el club de la Liga Premier.

Konate fue atacado después de la victoria del miércoles en la Liga de Campeones contra Galatasaray, cuando estuvo involucrado en un incidente que derivó en que el delantero rival Victor Osimhen sufriera una fractura en el brazo.

Liverpool condenó el abuso por ser "deshumanizante, cobarde y arraigado en el odio". Instó a las empresas de redes sociales a hacer más para erradicarlo.

"Nuestros jugadores no son objetivos. Son seres humanos", sostuvo el club inglés. "El abuso que sigue dirigiéndose a los jugadores, a menudo oculto tras cuentas anónimas, es una mancha para el deporte y para las plataformas que permiten que persista este tipo de ataques".

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Liverpool afirmó que las empresas de redes sociales tienen el poder y la tecnología para prevenir el abuso.

"Permitir que el odio racista se propague sin control es una decisión, y es una que sigue dañando a jugadores, familias y comunidades en todo el deporte", agregó.

Liverpool indicó que está apoyando a Konate y trabajando con las autoridades para intentar identificar a los responsables del lamentable abuso.

El mes pasado, cuatro jugadores de la Premier fueron blanco de abuso racista en línea durante el mismo fin de semana.

Wesley Fofana, defensor de Chelsea; Hannibal Mejbri, volante de Burnley; y Tolu Arokodare, delantero de Wolverhampton, compartieron imágenes de mensajes que recibieron en Instagram. Además, Romaine Mundle, extremo de Sunderland, también fue sometido a un "vil abuso racista en línea", informó su club en un comunicado.

Kick It Out, una organización benéfica contra la discriminación con sede en Reino Unido, reiteró sus llamados para que las plataformas hagan más para abordar el problema que persiste en el fútbol de élite.

En el último Campeonato Europeo Femenino, la defensora inglesa Jess Carter reveló que había sido objeto de abuso racial en línea.

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