Llamarán a comparecer a servidores públicos y empresarios por riña en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General del estado de Querétaro informó que en próximas horas serán citados a declarar diversos servidores públicos e integrantes del sector privado, quienes tenían a su cargo salvaguardar la integridad de los ciudadanos, tras la violencia que se desató durante el partido entre los Gallos Blancos y el Atlas del sábado en el estadio Corregidora.

A través de un comunicado, la dependencia informó que se inició de oficio una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos.

La dependencia informó que el Hospital General del Estado reportó 19 personas lesionadas, además se recibió información de otra que habría ingresado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la capital queretana, misma que fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su atención.

"Estas personas son las que han presentado denuncia y querella, con independencia del total de personas atendidas por las autoridades de salud", señala el comunicado.

La Fiscalía también confirmó que no existe ninguna persona fallecida y que los lesionados son reportados como estables y con pronostico favorable.

El comunicado menciona que todas las personas agredidas se encuentran acompañadas de sus familiares y que uno de ellos es originario del estado de Querétaro, otro del Estado de México y el resto de Jalisco.

Además, la Fiscalía se encuentra recabando videos que circulan en redes sociales, de medios de comunicación y los aportados por la ciudadanía para realizar la identificación de "comportamientos delictivos, específicamente punitivos en el Código Penal, cómo lo exige la Ley y particularmente, la identificación plena de los participantes".

De igual manera, se hizo un llamado a las personas que hayan sido agredidas a presentarse ante la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio para formular la denuncia correspondiente.

"Por esta razón y como en todas las investigaciones la Fiscalía General se regirá por la objetividad, legalidad y eficiencia de la evidencia, para acreditar los delitos y la posible responsabilidad de sus actores, conforme al debido proceso", señala el comunicado.

No vamos a ocultar nada: Mauricio Kuri. "Mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer", confirmó el gobernador de Querétaro luego de la riña ocurrida la tarde de ayer en el estadio Corregidora, durante el partido Querétaro vs Atlas.

A través de un video en su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que ha puesto a disposición del público toda la información verificada y lamentó que se estén difundiendo nombres e imágenes de personas supuestamente fallecidas, mismas que se ha confirmado que se encuentran vivas y recibiendo atención médica.

"Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. La violencia irracional nos afecta y nos indigna. Lamentablemente se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica".