Llegan nuevos refuerzos al ADSL

"Me siento muy contento, es una gran oportunidad para mi vida y carrera, el futbol mexicano es gigante, fuerte y estoy feliz de estar acá, yo sé que el club en la última temporada no salió bien, pero bueno, están llegando muchos jugadores nuevos, entrenador nuevo, todos con muchas ganas, de sacar esto para adelante, y veo al grupo muy contento", comentó el nuevo refuerzo del equipo potosino Leo Coelho.

Y agregó: "Son muchos los jugadores nuevos que están en el equipo, y puede ser un problema, pero yo veo muchos jugadores jóvenes y con muchas ganas, de hacer un nombre y de mostrar su futbol, y eso podría ser una ventaja para nosotros, somos muchos nuevos que quieren escribir su propia página en el club y eso es lo mejor y siempre hay que pensar así".

Y en cuanto a la ciudad, el jugador comentó: "En este momento sigo en el hotel, y si me ha constado un poco adaptarme por la altura, pero tenemos tiempo, sigo trabajando muy fuerte, y espero que en poco tiempo estar de lo mejor para aportar al equipo".

Se le cuestionó sobre qué fue lo que le gustó de la liga mexicana y sobre todo del Atlético de San Luis, para venir a este país a lo que Leo Coelho mencionó: "Estoy contento de estar acá, y a mi familia también le gustó, no conozco mucho el futbol mexicano, yo no soy de los que estoy mirando mucho futbol, cuando estoy en mi casa, me gusta mucho jugar con mi hijo, por lo que ahora voy a conocer mejor el futbol mexicano, y voy a trabajar para ser el mejor".

Y mencionó: "El futbol mexicano creció mucho, con lo hecho por los Tigres en el Mundial de Clubes, yo estaba jugando en Uruguay, y allá no hay mucho para crecer, y aquí en México si lo hay, y el Atlético de San Luis tienen un buen proyecto, muy lindo, eso para mí fue importante, y estoy acá para hacer historia con este club".

Para finalizar se le cuestionó cuál será su aporte al equipo y Leo mencionó: "Yo ya soy un hombre, con un hijo, esposa, familia, yo tengo un compromiso con la directiva, y con mi familia, porque yo soy un profesional, y estoy en San Luis, para aportar lo que necesite el club".

Leonardo Coelho es el décimo refuerzo del Atlético de San Luis, de cara al siguiente torneo, se desempeña como defensa de 28 años de edad, ha jugado para equipos como Gremio, Penapolense, Paraná, Rio Claro, Santos de Brasil, Portuguesa, Comercial y Fénix. Entre sus fortalezas se encuentran los duelos defensivos y juego aéreo.

ALTAS

La escuadra del Atlético de San Luis anuncia una alta más de cara su siguiente torneo, en la persona de Andrés Sánchez, joven de 23 años, es portero mexicano procedente de Tepatitlán. El arquero llegó tras ser campeón de la Liga de Expansión en el AP2020 y Campeón de Campeones.

Otro nuevo refuerzo que llegó a la escuadra colchonera fue Luis Ángel Calzadilla Santillán, el delantero mexicano llega procedente de Pachuca, equipo con el cual debutó en Liga MX en 2019.

BAJA

El Club de Futbol Atlético de San Luis informó que el jugador Camilo Mayada, se suma a las bajas oficiales del Club de cara al Torneo Apertura 2021.

Y le agradecen a Camilo la entrega y compromiso demostrado durante su estancia en el Club, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.