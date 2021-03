Lo bueno y lo malo de la Jornada 9 del Guard1anes 2021

El Guard1anes 2021 de la Liga MX ya superó la barrera de las nueve jornadas y hay equipos que comienzan a consolidarse como candidatos al título, unos se colocan el sello de revelación y otros simplemente no mejoran su andar en el certamen mexicano.

Concluyó la Jornada 9 y hoy mismo arranca la décima, pero a continuación te dejamos con lo más relevante que dejó la novena fecha.

LO BUENO

- América y Cruz Azul siguen dominando el torneo. Las Águilas mostraron mejoría en el Caliente ante Xolos y se llevaron la victoria con autoridad; La Máquina de Juan Reynoso, con varios suplente, hilaron su séptima victoria.

- La ofensiva de Monterrey por fin despertó. Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron su poderío y el Olímpico Benito Juárez aplastaron 1-6 a los Bravos de Juárez.

- Pumas volvió a ganar. El Club Universidad se impuso en casa 1-0 a Santos con gol de Juan Ignacio Dinenno; el argentino no anotaba y los felinos no ganaban desde la Jornada 2 (3-0) ante Mazatlán.

LO MALO

- Las Chivas sufrieron otra vez. El Guadalajara tuvo que redoblar esfuerzos para conseguir el empate (2-2) en La Corregidora ante Querétaro; el Rebaño se encuentra noveno con 11 unidades.

- El campeón perdió en casa. La Fiera dejó escapar la victoria en los minutos finales ante el Puebla y sigue en el sótano de la clasificación con siete puntos; sólo arriba de su hermano el Pachuca (4).

- Tigres volvió a perder en casa. Los dirigidos por Ricardo Ferretti, "subcampeones" del mundo, cayeron en casa ante el Toluca (0-1) y desde que regresaron del Mundial de Clubes han ganado sólo una vez (ante Tijuana). Suman 11 unidades y se colocan en el sitio 11 de la tabla.

LA REVELACIÓN

El Puebla sigue sorprendiendo. La Franja, con el novato Nicolás Larcamón, sorprendió al campeón en su casa para mantener la buena racha y escalar hasta la quinta posición (15).

LO LAMENTABLE

Lo lamentable se dio en la categoría Sub 20 entre Pumas y Santos. Oliver Pérez, defensa de los universitarios, se barrió por detrás y sobre las piernas de Osmar Ruiz, delantero lagunero y provocó una impactante lesión en el tobillo.