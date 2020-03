Lo mejor sería posponer los olímpicos: Rommel Pacheco

Mientras el Comité Olímpico Internacional (COI) se pone como plazo máximo cuatro semanas para decidir qué sucederá con la máxima justa deportiva en el orbe, algunos de los atletas que tienen posibilidades de competir en Tokio 2020 reconocen que lo mejor —por ahora— sería posponerla, debido al avance de la pandemia de Covid-19.

Para el clavadista mexicano Rommel Pacheco, los Juegos Olímpicos —que aún están programados para iniciar el viernes 24 de julio— serían su cuarta oportunidad para cumplir el sueño de subir al podio, pero eso no le impide perder el foco de lo que ocurre actualmente en el mundo.

Aunque el yucateco pide serenidad y confía en que el COI tomará la decisión adecuada, reconoce que "en este momento, yo decidiría que no se hicieran, por cómo está la situación, pero habría que ver en uno o dos meses cómo evoluciona [la pandemia]; a lo mejor, ya se erradicó o encontraron la vacuna, pero si hoy tuviera que decidir, diría que no [se llevaran a cabo]".

"El Comité Olímpico Internacional ha sido prudente en decir 'vamos a ver cómo evoluciona y después decidimos'", recuerda Rommel, en entrevista vía telefónica. "Tampoco quieren provocar pánico en Japón, porque unos Juegos Olímpicos implican un impacto económico muy grande y eso frenaría muchas cosas allá, incluso los sistemas de salud. Y si la evolución del virus se prolonga, a lo mejor no tienen que ser hasta 2021, sino en octubre, noviembre o diciembre de este año, pero lo más importante es salvaguardar la integridad de los deportistas y del público que va a estar ahí".

A final de cuentas, eso es lo más importante, aunque la postura del COI parezca encaminada más hacia lo económico, sobre todo porque eventos como la Eurocopa y la Copa América ya fueron aplazados para 2021.

En lo que se toma la determinación, Pacheco está en Mérida y cumple —como puede— con sus entrenamientos, para no perder ritmo. A final de cuentas, en cuanto a los clavados, todavía se desconoce quiénes serán los representantes de México en Tokio 2020.

"Uno tiene que adaptarse a lo que está pasando en estos momentos y lo que no debe morir es la esperanza, el sueño olímpico", comparte. "Seguiré preparándome, en la medida de lo posible, aunque no puedo hacer una actividad extenuante, porque las defensas bajan y eso propicia que te puedas enfermar. Es primordial la salud".

"Le ha pasado a países como España e Italia, en los que no creían que era tan problemático [el Covid-19], y hoy tienen esos números [de contagiados y fallecidos]. Hay que hacer conciencia, ayudarnos y poner de nuestra parte para que el virus disminuya lo más rápido posible y las actividades vuelvan a la normalidad".