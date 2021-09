Lo mejor y lo peor de la Jornada 10 del Apertura 2021

El Apertura 2021 de la Liga MX sigue su marcha y ya se encuentra en una etapa decisiva, ya que los equipos deben sumar los mayores puntos posibles para meterse en la Fiesta Grande.

Esta Jornada 10, de Clásico Nacional, dejó claro algunos serios candidatos al título y otros más que han quedado a deber ya que siguen mostrando sus debilidades.

Una fecha que para muchos fue decepcionante, ya que hubo muy pocos goles, apenas 11 tantos en 8 partidos y tres juegos, entre ellos el América-Chivas que acabaron sin anotaciones.

LO MEJOR

ATLAS: El equipo de Diego Cocca sigue confirmando su gran momento al derrotar 2-0 a León en el estadio Jalisco y se ponen en cuarto lugar, puesto de Liguilla directa.

RAYADOS DE MONTERREY: Los dirigidos por Javier Aguirre siguen sin creer en nadie, y con la victoria ante Santos a domicilio 1-2 en los últimos minutos, se ponen sublíderes de la competencia y para muchos, ya son los mayores favoritos al título.

ATLÉTICO DE SAN LUIS: Los potosinos dieron una de las campanadas de la jornada, al derrotar en el Nemezio Diez a Toluca 1-2, y además cuentan con el goleador del torneo, Germán Berterame. Se colocan en la quinta posición y se mantienen muy sólidos en todas las líneas.

LO PEOR

EL ARBITRAJE: César Arturo Ramos fue el encargado de pitar el América vs Chivas, sin embargo, tuvo múltiples errores para ambos lados que hicieron que el partido se enfrascara en muchas polémicas. Un desastre total el arbitraje del mundialista.

EL CLÁSICO: Si bien la primera parte fue emocionante y con bastantes llegadas, quedaron a deber con la emoción mayor que hay en un partido, el gol. Además de que en la segunda mitad ambos se conformaron y buscaron realmente poco la portería rival.

CRUZ AZUL: Los actuales campeones de la Liga MX siguen sin poder mostrar su mejor versión y no pasaron del empate ante Puebla. Aunque están en el lugar 7, la realidad es que el juego de los dirigidos por Juan Reynoso es muy pobre y no perdieron el partido gracias a Jesús Corona.