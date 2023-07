Lo que causaría una muerte súbita durante una carrera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- Una persona murió durante el Medio Maratón de Ciudad de México que arrancó este 16 de julio en la Torre de El Caballito sobre Paseo de la Reforma, pero ¿qué podría provocar muerte súbita durante una carrera de este tipo?

Aunque la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México informó que el hombre no contaba con número de corredor o algún otro indicativo que lo identificara como corredor. El Universal entrevistó al hermano del hombre quien aseguró que su hermano sí corrió, aunque lo hizo sin número y hasta la tarde de este domingo no sabía qué le había ocurrido.

De acuerdo con las autoridades, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) recibió deportes de un hombre de mediana edad que presentó convulsiones en Paseo de la Reforma, a la altura de La Estela de Luz.

El hombre fue atendido y trasladado en una ambulancia al Hospital Rubén Leñero, pero pese a que se practicaron maniobras de RCP y se entregó al personal médico, éste falleció.

¿Cuál es la principal causa de muerte súbita durante una carrera?

La Fundación Española del Corazón (FEC) asegura que, aunque el running ofrece muchos beneficios a nivel cardiaco y cardiovascular, hay factores que deben tomarse en cuenta para que el esfuerzo no sea contraproducente.

En un artículo, el doctor Carlos de Teresa, miembro de la FEC y especialista en Medicina del Deporte explicó que cuando una persona comienza a hacer ejercicio su musculatura exige un mayor aporte sanguíneo y de gasto cardiaco.

Por lo que cuando una persona está bien entrenada su presión arterial tiende a reducirse, incluso cuando se está corriendo.

De acuerdo con el especialista realizarse un chequeo médico antes de una carrera, como el Medio Maratón, no deberían obviarse. Explicó que la muerte súbita en deportistas jóvenes está relacionada a alguna alteración genética y en las personas mayores la enfermedad coronaria.

Además, el portal especializado soymaratonista.com detalló que los infartos cardíacos, la deshidratación por pérdida de electrolitos, el aneurisma cerebral y el asma también provocan muerte súbita, pero en deportistas de alto rendimiento.

Por ello es imperativo controlar los factores de riesgo, como son la presión elevada, mareos, palpitaciones, dificultad para respirar, dolor precordial o pérdida de conocimiento.

Así, las personas mayores de 40 años deben practicarse un electrocardiograma en reposo y una prueba de esfuerzo antes de realizar alguna carrera.

De ignorar esta recomendación la carrera puede provocar efectos perjudiciales como lesiones articulares o musculares o el síndrome de sobreentrenamiento, que desembocan en riesgos al sistema cardiovascular, neuro-endócrino e inmunológico.

¿Qué es la enfermedad coronaria?

De acuerdo con Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de Estados Unidos, la cardiopatía coronaria ocurre cuando las arterías del corazón no pueden aportar suficiente cantidad de sangre oxigenada al corazón.

En Estados Unidos, alrededor de 18.2 millones de adultos tienen arteriopatía coronaria, lo que la concierte en la enfermedad cardíaca más frecuente en dicho país. La causa más común de aparición es el colesterol.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué causó la muerte de un hombre durante el Medio Maratón que se celebró este domingo en Ciudad de México.