Lo que dejó la Jornada 1 del Torneo Apertura 2021

México.- Regresó el futbol mexicano con el torneo Apertura 2021, en donde el campeón de la Liga MX, el Cruz Azul, sorprendió con su derrota frente al Mazatlán FC, el Pachuca goleó al León, por eso acá te dejamos las estadísticas que arrojó la primera fecha del torneo mexicano.

PACHUCA. Tuzos dio la sorpresa en la Apertura del campeonato mexicano y goleó 4-0 a León en el Hidalgo. Víctor Guzmán anotó por duplicado y fue el máximo artillero en el inicio del certamen.

DIABLOS. Toluca se impuso 1-3 ante FC Juárez en donde contó con el goleador más joven (Óscar Ortega: 21 años, 2 meses y 4 días) y con más edad (Rubens Sambueza: 37 años, 6 meses y 22 días) del torneo.

CANELO. Alexis Canelo (Toluca) aportó su cuota goleadora en el estreno del torneo mexicano (25% de efectividad en disparos). El argentino, quien se quedó con el último trofeo de campeón de goleo (11 tantos), lleva 6 anotaciones en sus últimos 7 juegos.

RUBENS. Rubens Sambueza (Toluca) y Nicolás López (Tigres) fueron los mejores asistidores en el debut del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

TIGRES. Tigres ganó en sus últimos 3 inicios de torneo: 0-3 vs. Necaxa (Torneo Guardianes 2020), 2-0 vs. León (Torneo Clausura 2021) y 1-2 vs. Tijuana (Torneo Apertura 2021).

SANTOS. Santos derrotó 0-3 a Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes. El actual subcampeón de México volvió a ganar fuera de su estadio tras 3 empates y 3 caídas.

GALLOS Y ÁGUILAS. Querétaro y América no se sacaron diferencias en el juego inaugural del Apertura 2021. Las Águilas del América habían ganado en sus últimos 4 debuts de Liga MX (su último empate en una fecha inicial había sido 0-0 vs. Puebla en el Clausura 2016).

LEÓN VIEJO. León, dirigido por el argentino Ariel Holan, contó con el equipo más experimentado en el comienzo de la Liga Mx (29.34 años de promedio de edad en sus futbolistas).

RAYADOS Y POBLANOS. Monterrey y Puebla empataron 1-1 con un final atrapante en el estadio BBVA. Maximiliano Meza registra 4 goles en sus últimos 4 partidos oficiales con Monterrey (incluye un doblete a Columbus Crew en CONCACAF Champions League 2021).

CORONA ABOLLADA. Cruz Azul estrenó el título de campeón con una derrota 0-2 ante Mazatlán (Nicolás Díaz y Bryan Colula) en el cierre de la Jornada 1. La Máquina Cementera volvió a perder un encuentro en el Azteca tras 11 partidos (9PG-2PE). También, Cruz Azul había caído en su debut como local en el torneo pasado (0-1 vs. Puebla).

MÁS DISPAROS. Ángel Zaldívar (Chivas) fue el jugador con más disparos (7) en la Jornada 1 (1 gol, 1 disparo al arco y 5 desviados). Con 5 remates, estuvieron los sudamericanos Rodrigo Aguirre (Necaxa), Alexis Canelo (Toluca), Guillermo Fernández (Cruz Azul) y Juan Ignacio Dinenno (Pumas).